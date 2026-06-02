Администрация Челябинска вступила в дело о банкротстве застройщика «Высота»

Суд рассмотрит заявление администрации Челябинска, предъявившей требования в рамках дела о банкротстве специализированного застройщика «Высота». Мэрия заявила о долге компании на сумму 17,5 млн руб. Информация об этом размещена в картотеке арбитражного суда Челябинской области. Требования кредитора рассмотрят 14 июля.

В настоящий момент в компании «Высота» действует процедура наблюдения. Заявление о признании застройщика банкротом подала организация «Бэйсин-Урал» в декабре прошлого года, предъявив долг в размере 26,5 млн руб. Впоследствии к делу о несостоятельности подключилась межрайонная инспекция №4 ФНС по Республике Башкортостан. Она заявила о задолженности на сумму 114,5 млн руб., включающую неоплаченные платежи по страховым взносам и налогам на доходы физических лиц.

«Высота» известна как застройщик школы и детского сада в Курчатовском районе Челябинска. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 31 марта этого года администрация расторгла контракт с ООО «СЗ „Высота“» на строительство школы за 1,4 млрд руб. Причиной стало существенное нарушение сроков контракта и отказ возобновить строительство из-за финансовых проблем.

Контракт на строительство детского сада на 140 мест также был расторгнут, поскольку застройщик не успел сдать объект вовремя. Стоимость работ составляла 183 млн руб.

В настоящий момент арбитражный суд Челябинской области рассматривает два заявления администрации Челябинска к специализированному застройщику «Высота» о взыскании 2,4 млн руб. и 100 тыс. руб.

