Челябинский суд ввел наблюдение в проблемной строительной компании «Высота»

Арбитражный суд Челябинской области в рамках дела о банкротстве ООО «Специализированный застройщик „Высота“» ввел в отношении компании процедуру наблюдения. Решение принято на заседании 29 апреля, отмечено в картотеке дел.

Суд начал рассматривать дело о банкротстве застройщика «Высота» в начале февраля этого года. Компания известна тем, что начинала строить школу за 1,4 млрд руб. и детский сад в Курчатовском районе.

Заявление о признании «Высоты» банкротом подала организация «Бэйсин-Урал», заявившая о долге 26,5 млн руб. Впоследствии к делу о несостоятельности подключилась межрайонная инспекция №4 ФНС по Республике Башкортостан. Она предъявила требования на сумму более 114,5 млн руб., включающую неоплаченные платежи по страховым взносам и налогам на доходы физических лиц.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 31 марта этого года администрация Челябинска расторгла контракт с ООО «СЗ „Высота“» на строительство школы за 1,4 млрд руб. Причиной стало существенное нарушение сроков контракта и отказ возобновить строительство из-за финансовых проблем.

В Курчатовском районе Челябинска компания «Высота» ранее также пыталась реализовать проект детского сада на 140 мест. Стоимость работ по контракту, заключенному в ноябре 2023 года, составляла 183 млн руб. Планировалось, что детский сад сдадут к 31 декабря 2024 года, однако строительство затянулось. В результате контракт с компанией расторгли по соглашению сторон.

