FT: США обсуждают расширение ядерного арсенала в Европе

США по линии НАТО изучают возможность размещения дополнительного ядерного арсенала в странах Европы. Цель Вашингтона — убедить союзников в надежности американских гарантий безопасности, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

«Американские чиновники сигнализировали о готовности к дополнительному развертыванию сил помимо шести стран, уже размещающих у себя бомбардировщики-носители ядерного оружия... Это потенциально позволило бы большему числу стран разместить у себя так называемые американские самолеты двойного назначения, способные наносить ядерные удары», — указано в статье.

В предложении о размещении самолетов заинтересованы страны Балтии и восточного фланга НАТО, в частности, Польша. По словам источника FT, в альянсе продолжаются переговоры по данному вопросу. При этом наибольший интерес проявили страны, наиболее близко расположенные к российским границам.

Россия и Китай в конце мая выразили обеспокоенность заявлениями некоторых стран Евросоюза о возможности обзавестись ядерным оружием. Москва и Пекин призвали другие государства отказаться от совместных ядерных миссий. Стороны призвали Международное агентство по атомной энергии обратить «самое пристальное внимание» на заявления европейских стран о ядерном оружии.

