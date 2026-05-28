Франция протягивает Норвегии ядерный зонтик

На фоне растущего охлаждения в отношениях между США и Евросоюзом Франция все больше укрепляет свои позиции как гарант безопасности для европейских соседей. Норвегия стала девятой страной, которая присоединилась к инициированной Парижем программе «продвинутого ядерного сдерживания». Об этом по итогам переговоров в Париже объявили французский президент Эмманюэль Макрон и норвежский премьер Йонас Гар Стёре.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, министр обороны Норвегии Торе Сандвик, министр обороны Франции Катрин Вотерн и президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: AP Слева направо: премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, министр обороны Норвегии Торе Сандвик, министр обороны Франции Катрин Вотерн и президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: AP

Выступая 28 мая перед прессой в Елисейском дворце, президент Макрон приветствовал решение норвежской стороны присоединиться к оборонной инициативе Парижа. «Это важный шаг в нашем сотрудничестве»,— отметил он, назвав Норвегию ключевым географическим и стратегическим партнером. В первую очередь речь шла о партнерстве в области безопасности: Норвегия не является членом ЕС, но еще с 1949 года входит в НАТО. Кроме того, в последние годы королевство стало крупнейшим поставщиком газа в Евросоюз вместо РФ.

Концепция собственного ядерного щита стала актуальной для европейцев на фоне размежевания с США после прихода к власти президента Дональда Трампа.

На роль нового гаранта безопасности Европы претендует Франция, обладающая, по оценке экспертов, около 290 ядерными боеголовками.

«Франция обсуждает с союзниками, как ее ядерное оружие может способствовать сдерживанию военных угроз»,— объяснил норвежский премьер. К инициативе Парижа уже присоединились Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания.

«План включает в себя расширение стратегического сотрудничества, создание руководящей группы по ядерным вопросам, участие во французских ядерных учениях и обмен разведывательной информацией. Это не столько ядерный зонтик, сколько скоординированные усилия»,— цитирует Le Monde слова Элоизы Файе, специалиста по вопросам сдерживания из Французского института международных отношений (IFRI).

Кроме того, Париж и Осло заключили соглашение о взаимной военной помощи. Оно предусматривает совместное проведение учений, заблаговременное размещение военной техники, сотрудничество в сфере гибридных угроз, кибербезопасности, морской безопасности, поддержки Украины и оборонной промышленности. «Ситуация в области безопасности сейчас более серьезная, чем была когда-либо со времен Второй мировой»,— заявил Йонас Гар Стёре. Аналогичные договоренности у королевства уже есть с Великобританией и ФРГ.

Решение Осло — продолжение системных усилий норвежских властей по укреплению боеготовности королевства.

В своем новогоднем обращении премьер предупреждал: «Война может снова прийти в Норвегию». Так что 2026 год был объявлен «годом всеобщей обороны». К непредвиденным ситуациям готовятся не только военные, но и местные администрации, бизнес и отдельные домохозяйства. Власти планируют обязать застройщиков строить бомбоубежища в жилых и коммерческих комплексах площадью более 1 тыс. кв. м — такое требование действовало в стране до 1998 года. А жителям рекомендовано обеспечить себя связью и хотя бы недельным запасом продовольствия и товаров первой необходимости.

В середине марта в Норвегии и Финляндии прошли учения НАТО «Холодный ответ» (Cold Response 26). Участие в них приняли 32 тыс. военнослужащих из 14 стран НАТО. Напомним, российская сторона годами критиковала проходившие в Скандинавии военные учения как «имевшие четкую антироссийскую направленность». Даже тогда, когда представители альянса категорически отказывались называть Россию источником угрозы, хотя и использовали в сценариях эвфемизмы типа «Большая страна».

Теперь о своих опасениях норвежцы говорят прямо. В феврале в интервью The Guardian глава вооруженных сил страны Эйрик Кристофферсен не исключил, что Россия могла бы попытаться занять часть территории для защиты размещенных на Кольском полуострове атомных подводных лодок и ракет. «Мы не исключаем захвата территорий Россией как части их плана по защите собственного ядерного потенциала,— заявил он в интервью.— И мы готовимся к сценарию такого рода на Крайнем Севере». В то же время он отметил, что пока норвежские и российские военные поддерживают регулярные контакты, проводят встречи на границе и сотрудничают в поисково-спасательных операциях в Баренцевом море.

Галина Дудина