Россия и Китай призвали другие страны отказаться от расширения ядерных программ

Россия и Китай выразили обеспокоенность заявлениями некоторых стран Евросоюза о возможности обзавестись ядерным оружием. Москва и Пекин призвали другие государства отказаться от совместных ядерных миссий, следует из декларации по итогам переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Стороны призвали Международное агентство по атомной энергии обратить «самое пристальное внимание» на заявления европейских стран о ядерном оружии. Необходимо «обеспечить должный контроль за ядерным материалом и деятельностью в таких государствах», подчеркивается в декларации России и КНР о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа.

Среди других заявлений:

  • Россия привержена принципу «одного Китая» и выступает против независимости Тайваня «в какой бы то ни было форме»;
  • стороны выступают против использования искусственного интеллекта странами в качестве геополитического инструмента для сохранения доминирования;
  • Россия и Китай осуждают блокировку, арест или изъятие активов иностранных государств;
  • Москва и Пекин — против расширения военных альянсов;
  • а также против попыток посягательства на суверенитет стран в Карибском регионе и Латинской Америке.

19-20 мая президент России находится с визитом в Китае. В российскую делегацию вошли еще 39 человек — вице-премьеры, министры, представители администрации президента и крупного бизнеса. По итогам переговоров Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали 20 документов. Всего ожидается принятие 40 двусторонних соглашений.

О приезде Владимира Путина в КНР — в материале «Ъ» «Чрезвстречайная ситуация».

Фотогалерея

Как проходит визит в Китай Владимира Путина

19 мая Владимир Путин прибыл в Пекин, где его приветствовала рота почетного караула

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В аэропорту Владимира Путина встречал министр иностранных дел КНР Ван И

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Группы трудящихся скандировали: «Добро пожаловать! Сердечно приветствуем!»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Утром 20 мая Владимир Путин прибыл на площадь Тяньаньмэнь для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Флаги России и Китая на площади Тяньаньмэнь

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Артиллерийский салют во время торжественной церемонии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Группа детей на торжественной церемонии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на площади Тяньаньмэнь

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Марш роты Почетного караула армии КНР

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Владимир Путин приветствует делегацию КНР и жмет руку главе МИД страны Ван И

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Музыканты военного оркестра армии КНР

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Дети приветствуют глав России и Китая

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Председатель Си Цзиньпин приветствует российскую делегацию и жмет руку министру культуры Ольге Любимовой

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин слушают гимны России и Китая в исполнении военного оркестра армии КНР

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Рота Почетного караула армии КНР

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Главы государств подписали 20 документов о сотрудничестве в разных сферах. Также был продлен безвизовый режим для граждан России до конца 2027 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

