Россия и Китай призвали другие страны отказаться от расширения ядерных программ

Россия и Китай выразили обеспокоенность заявлениями некоторых стран Евросоюза о возможности обзавестись ядерным оружием. Москва и Пекин призвали другие государства отказаться от совместных ядерных миссий, следует из декларации по итогам переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Стороны призвали Международное агентство по атомной энергии обратить «самое пристальное внимание» на заявления европейских стран о ядерном оружии. Необходимо «обеспечить должный контроль за ядерным материалом и деятельностью в таких государствах», подчеркивается в декларации России и КНР о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа.

Среди других заявлений:

Россия привержена принципу «одного Китая» и выступает против независимости Тайваня «в какой бы то ни было форме»;

стороны выступают против использования искусственного интеллекта странами в качестве геополитического инструмента для сохранения доминирования;

Россия и Китай осуждают блокировку, арест или изъятие активов иностранных государств;

Москва и Пекин — против расширения военных альянсов;

а также против попыток посягательства на суверенитет стран в Карибском регионе и Латинской Америке.

19-20 мая президент России находится с визитом в Китае. В российскую делегацию вошли еще 39 человек — вице-премьеры, министры, представители администрации президента и крупного бизнеса. По итогам переговоров Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали 20 документов. Всего ожидается принятие 40 двусторонних соглашений.

О приезде Владимира Путина в КНР — в материале «Ъ» «Чрезвстречайная ситуация».