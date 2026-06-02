Предприятие загорелось в Белгородской области после атаки БПЛА

Город Алексеевка подвергся атаке ВСУ. Из-за падения обломков беспилотника на территории предприятия загорелось здание и находящееся внутри оборудование, сообщил оперштаб Белгородской области.

О каком предприятии речь, в штабе не уточнили. Информации о пострадавших нет. На месте работают сотрудники МЧС и добровольная пожарная команда.

Минобороны России сообщало, что за ночь над Белгородской областью сбили несколько дронов. Один из них атаковал частный дом в селе Бочковка, пострадал 11-летний ребенок.

