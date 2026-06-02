В Белгородской области при атаке дрона пострадал ребенок

В селе Бочковка Белгородского округа дрон атаковал частный дом. В результате пострадал ребенок, сообщил оперштаб Белгородской области.

11-летнего мальчика госпитализировали с множественными осколочными ранениями ног. В самом доме из-за детонации повреждены кровля, остекление и внутренняя отделка, добавили в штабе.

Белгородская область находится на границе с Украиной и регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ. В регионе введен режим ЧС федерального уровня, также действует режим КТО.

