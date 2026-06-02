Силы ПВО за ночь сбили над Россией 148 БПЛА

В период с 20:00 мск 1 июня до 7:00 2 июня средства ПВО перехватили и уничтожили 148 беспилотников самолетного типа над девятью российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. По его данным, БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской и Смоленской областями, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.

В Курской области при атаке дрона погиб мирный житель. В Белгородской области БПЛА атаковал частный дом, пострадал 11-летний ребенок. В Ростовской области уничтожено более десяти БПЛА в городе Таганроге и четырех районах, никто не пострадал. В Смоленской области также обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.