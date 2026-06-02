В Курской области при атаке дрона погиб мирный житель

В селе Щекино Курской области вечером 1 июня в результате атаки украинского беспилотника погиб местный житель. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, дрон атаковал гражданский автомобиль. Жертвой атаки стал 53-летний мужчина. «Искренние соболезнования семье и близким», — написал глава региона.

Утром того же дня Александр Хинштейн сообщал, что за сутки над Курской областью были сбиты 128 беспилотников. Пострадали шесть человек. Господин Хинштейн назвал 1 июня тяжелым днем для региона и призвал жителей быть бдительными и не рисковать собой.