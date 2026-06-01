Начальник продовольственного управления Минобороны арестован по делу о мошенничестве

Начальник продовольственного управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны Виктор Таразевич арестован 22 мая, следует из материалов 235-го гарнизонного военного суда Москвы. По данным источников РБК в правоохранительных органах, полковнику предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве и заключили под стражу на два месяца.

Информацию об аресте Виктора Таразевича подтвердили изданию в военном суде. Расследованием дела занимается Главное военное следственное управление СКР. Вину в мошенничестве полковник не признает, уточнили источники РБК. По указанной статье господину Таразевичу грозит до 10 лет лишения свободы.

Продовольственное управление входит в структуру департамента ресурсного обеспечения Минобороны. Оно ответственно за организацию полноценного и качественного питания военнослужащих российской армии. Подразделение, в частности, снабжает войска продуктами, разрабатывает рационы и контролирует качество еды. Весь департамент ресурсного обеспечения ведомства возглавляет генерал-лейтенант Алексей Лемякин.

Это не первое подобное разбирательство внутри продовольственного управления Минобороны. В апреле прошлого года суд вынес приговор по уголовному делу о взятках и превышении должностных полномочий, которое расследовалось еще с 2018-го. Обвиняемыми проходили бывшие начальник продовольственного управления Минобороны полковник Александр Бережной, его заместитель полковник Александр Вакулин, подполковник Алексей Гринюк и начальник отдела проведения конкурентных процедур по госзаказу гражданский специалист Юрий Решетников. Их приговорили к срокам от семи до десяти лет строгого режима. В марте текущего года десять лет дали генералу Валерию Муминджанову. По данным следствия, будучи начальником департамента ресурсного обеспечения Минобороны, с 2017 по 2023 год господин Муминджанов получил взятки от бизнесмена Олега Требунских на общую сумму почти 20 млн руб. за покровительство при выполнении гособоронзаказа.

Подробности — в материале «Ъ» «Генерала подвели фуражки».