Генерала подвели фуражки

Бывший заместитель командующего Ленинградским военным округом (ЛенВО) Валерий Муминджанов приговорен к десяти годам колонии строгого режима за взятку, которую получил от предпринимателя за заключение контрактов на пошив фуражек и стирку белья военнослужащих. Он также лишен звания генерал-майора и оштрафован почти на 18 млн руб. Вину экс-военачальник признал частично, его защита будет обжаловать приговор.

Фото: Сергей Толмачев, Коммерсантъ Экс-заместитель командующего Ленинградским военным округом Валерий Муминджанов

Воронежский гарнизонный военный суд 5 марта признал 57-летнего бывшего замкомандующего ЛенВО по материально-техническому обеспечению Валерия Муминджанова виновным в получении взятки в особо крупном размере при выполнении гособоронзаказа (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Ему назначено десять лет колонии строгого режима, штраф в размере 17,95 млн руб. и шестилетний запрет занимать должности в госорганах. Кроме того, Муминджанов лишен звания генерал-майора.

В деле речь идет о получении Муминджановым в 2017–2023 годах почти 20 млн руб. от воронежского предпринимателя Олега Требунских. Деньги, по версии следствия, предназначались за покровительство при заключении и исполнении контрактов с АО «Княгининская швейная фабрика» на изготовление армейских головных уборов и с ООО «Галант» — на стирку войскового имущества. Взятки в размере от 100 тыс. до 500 тыс. руб. Требунских передавал родственникам генерала, который тогда возглавлял департамент ресурсного обеспечения Минобороны.

Генерала задержали и заключили под стражу в сентябре 2024 года. Через восемь месяцев Главное военное следственное управление СКР завершило расследование.

На процессе подсудимый частично признал вину. Он заявил, что с февраля 2019 года по ноябрь 2023 года действительно получил от Требунских 4,75 млн руб. за информационное содействие, консультации, в том числе по урегулированию вопросов задержек оплат. Также он предпринял несколько попыток отправиться на специальную военную операцию, однако выйти из-под стражи так и не смог. Сам Олег Требунских в прошлом году был приговорен к четырем годам колонии за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В прениях прокуратура запросила для генерала 12 лет колонии со штрафом в 37,1 млн руб. Из обвинения были вычеркнуты три эпизода получения взяток на сумму более 1,5 млн руб. Гособвинитель посчитал, что эти факты доказаны не были.

По мнению защиты, сомнения вызывают и другие эпизоды, по которым Олег Требунских путался в показаниях и явно оговаривал генерала. Защита просила суд назначить Муминджанову наказание ниже низшего предела в восемь лет, предусмотренного статьей УК. Адвокаты указывали на отсутствие серьезного ущерба от действий генерала. «Государственные контракты в полной мере исполнялись. Срывов не было, финансовых потерь из бюджета также не было. То есть какие-либо негативные, серьезные или тяжкие последствия в результате инкриминируемого преступления не наступили для государства и общества»,— объяснял защитник Алексей Азаров. Он также напомнил, что часть полученных от предпринимателя денег Муминджанов тратил не на себя: например, в 2020 году генерал заплатил 1,5 млн руб. за организацию поминального обеда в честь маршала Советского Союза Дмитрия Язова.

Следствие не обнаружило у генерала никакой роскоши. Тем не менее по приговору в пользу государства с него взыскана сумма полученной им взятки в 17,95 млн руб. Конфискации подвергнутся лишь счета, на которых лежат 9 тыс. руб., и автомобиль Land Rover 2014 года выпуска, который оценивается в 2 млн руб. Другого имущества у осужденного, который служил с 1987 года, нет.

Защита Валерия Муминджанова намерена подать апелляционную жалобу. «Такой приговор мы будем обязательно обжаловать, поскольку сохранена сумма взятки, на которой настаивало обвинение. Мы считаем, что суд недостаточно внимательно отнесся к доказательствам защиты, и поэтому будем просить пересмотреть приговор и учесть наши доводы»,— сказал “Ъ” другой адвокат подсудимого, Сергей Бородин.

Сергей Толмачев, Воронеж