Бастрыкин уточнил характер ударивших по колледжу в Старобельске БПЛА

На беспилотниках, с помощью которых ВСУ атаковали колледж в Старобельске в Луганской народной республике, были установлены антенны Starlink. Об этом заявил глава СКР Александр Бастрыкин. По его словам, это говорит о преднамеренном ударе по образовательному учреждению с привлечением спутниковой связи.

«На месте происшествия обнаружены и изъяты семь двигателей БПЛА, фрагменты летательных аппаратов, осколки боеприпасов и фрагменты антенны Starlink»,— сказал господин Бастрыкин на совещании с российским президентом Владимиром Путиным по расследованию теракта в Старобельске (цитата по пресс-службе Кремля). По данным главы ЛНР Леонида Пасечника, для удара по колледжу ВСУ использовали 16 дронов.

Председатель СКР добавил, что обнаруженные фрагменты БПЛА украинского производства использовались для дронов FirePoint-1 и FirePoint-2. Они способны нести «боевую часть массой до 120 кг каждый». Беспилотники запустили с территории Харьковской области военнослужащие 414-й бригады ВСУ «Птицы Мадьяра» Андрея Клименко. Он и еще несколько командиров ВСУ проходят обвиняемыми по делу об ударе.

ВСУ атаковали колледж и общежитие в Старобельске в ночь на 22 мая. По данным МЧС, при ударе погиб 21 человек. Всего пострадали 70 человек. СКР возбудил уголовное дело о теракте.

Подробности — в репортаже «Ъ».