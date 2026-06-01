Гуцан назвал имена обвиняемых в атаке на колледж в Старобельске

Обвиняемыми по делу об ударе по колледжу в Старобельске в Луганской народной республике проходят несколько командиров ВСУ. Среди них — полковник ВСУ Роберт Бровди, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР) Олег Иващенко и командир 414-й отдельной бригады беспилотных систем «Птицы Мадьяра» Андрей Клименко. Об этом заявил генпрокурор России Александр Гуцан.

Фото: пресс-служба президента РФ Александр Бастрыкин (слева) и Александр Гуцан

«В рамках уголовного дела, по нему проводят все необходимые для изобличения организаторов и исполнителей массового убийства людей следственные действия»,— сказал господин Гуцан на совещании с российским президентом Владимиром Путиным по расследованию теракта в Старобельске (цитата по пресс-службе Кремля). По словам главы СКР Александра Бастрыкина, Роберт Бровди и Олег Иващенко объявлены в международный розыск.

Александр Гуцан отметил, что в отношении погибших при ударах по Старобельску проведены медицинские экспертизы. Кроме того, сотрудники прокуратуры проверили работу ответственных за системы ПВО, экстренных служб по предупреждению о ракетной опасности и БПЛА.

Вооруженные силы Украины атаковали колледж и общежитие в Старобельске в ЛНР в ночь на 22 мая. По данным МЧС, при ударе погиб 21 человек. Возбуждено уголовное дело о теракте. В ООН призвали расследовать атаку и привлечь виновных к ответственности.