Российская сторона не считает звонок Путина Пашиняну признаком положительной динамики в отношениях двух стран

Российская сторона не считает, что звонок президента России Владимира Путина премьер-министру Армении Николу Пашиняну говорит о смягчении позиции Москвы по вопросу выбора Еревана между ЕС и ЕАЭС. Об этом сообщил источник «Ъ» в российских властных структурах. Сегодня Владимир Путин поздравил господина Пашиняна с днем рождения. 1 июня армянскому премьеру исполнился 51 год.

По словам источника «Ъ», Москва не отказывается от своего прежнего требования вынести вопрос о членстве в ЕАЭС на общенациональный референдум. Кроме того, свое поздравление Николу Пашиняну направил также замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Это, как отмечает собеседник «Ъ», подтверждает версию, что позиция Москвы не изменилась.

7 июня в Армении пройдут парламентские выборы. Как заявлял господин Пашинян, он предоставит гражданам возможность самим выбрать внешнеполитический курс Армении. Владимир Путин предупреждал премьер-министра, что одновременное участие в ЕС и ЕАЭС невозможно. Российские власти начали вводить ограничения на ввоз в страну продукции из Армении. Министр экономики Армении Геворг Папоян заявил, что СМИ сильно преувеличивают проблемы в отношениях Еревана и Москвы.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Последний звонок».