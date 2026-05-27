Пашинян призвал граждан Армении самим выбрать между ЕС и ЕАЭС

Премьер министр Армении Никол Пашинян заявил, что решать вопрос о вступлении в Евросоюз или участии в Евразийском экономическом союзе будут жители страны. Об этом он заявил во время встречи с избирателями в селе Гарни Котайкской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Армении Никол Пашинян (в центре)

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Премьер-министр Армении Никол Пашинян (в центре)

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Я говорю, что у армянского народа должна быть альтернатива... быть в составе ЕАЭС или в составе ЕС. Народ, это не я буду решать... Сильнейший решит. Кто этот сильнейший? Гражданин Армении — этот сильнейший, это вы будете решать»,— сказал господин Пашинян (цитата по ТАСС).

В декабре 2025 года Армения и ЕС подписали повестку стратегического партнерства. Президент России Владимир Путин во время встречи с Николом Пашиняном заявил, что членство одновременно в ЕАЭС и Евросоюзе невозможно. Как сообщал «Ъ», Россия пригрозила Армении приостановить или денонсировать соглашение о сотрудничестве с республикой в области поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов, если та продолжит процесс вступления в ЕС.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ереван отключают от ЕС».