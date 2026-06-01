Львова-Белова доложила Путину о сокращении числа социальных сирот в России

В 2025 году в России было выявлено 22 тыс. социальных сирот. Это почти на 17% меньше показателя 2024 года. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова на встрече с президентом Владимиром Путиным

Фото: пресс-служба президента РФ Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова на встрече с президентом Владимиром Путиным

Фото: пресс-служба президента РФ

По словам госпожи Львовой-Беловой, работа по сокращению количества несовершеннолетних, которые при живых родителях находятся в детском доме, велась пять лет. Она представила президенту список из десяти субъектов с самым низким числом социальных сирот. В него вошли регионы Северного Кавказа, Ханты-Мансийский автономный округ, Краснодарский край, Калмыкия.

«Мы собирали, кроме того, еще свою статистику, чтобы понимать, какое фактическое количество детей проживает в детских домах, приютах, и за два неполных года нам удалось при поддержке семей снизить на 18,3% эту цифру — с 60 тыс. до 49 тыс.»,— сказала Мария Львова-Белова (цитата по пресс-службе Кремля).

Кроме того, 2025 год побил рекорд по количеству родителей, которые восстановились в родительских правах. За этот период в семьи вернулись более 2,8 тыс. детей. В 10 регионах России создадут «эталонные учреждения» для оказания помощи семьям. В дальнейшем этот опыт планируют распространить на всю страну, заявила омбудсмен.