Партия подала сигнал

Лидерами предварительного голосования «Единой России» по отбору кандидатов на выборы депутатов Госдумы стали кандидаты, на которых изначально сделали ставку в региональном отделении партии как на «влиятельных и ресурсных людей». Среди победителей, набравших максимальное число голосов участников праймериз, оказались, в том числе, московские кандидаты, которых в регионе совсем не знают. В реготделении партии такой эффект объясняют мощным мобилизационным партийным ресурсом и «сигналом», поданным избирателям через лидеров общественного мнения. Политологи считают, что партия показала свою максимальную управляемость и эффективность, соединив интересы Москвы, своего федерального руководства и губернатора.

В понедельник на сайте предварительного голосования «Единой России» появились итоги предварительного голосования по отбору кандидатов в депутаты Госдумы, которых в дальнейшем планирует выдвигать партия.

Как отметило на своем официальном сайте реготделение «Единой России», конкурс на предварительном голосовании «Единой России» в Госдуму составил 13 человек на место. Участие в ПГ приняли 38 кандидатов (изначально зарегистрировались 48 кандидатов. — “Ъ”). Реготделение отмечает, что семеро из кандидатов — ветераны СВО, «им партия оказала особую поддержку: для бойцов организовали обучающие программы и встречи с опытными депутатами», «по итогам голосования каждый участник СВО получил дополнительные 25% к набранному числу голосов». Однако никто из ветеранов СВО в число победителей праймериз не попал. Всего, по данным реготделения, в голосовании приняли участие 103 279 ульяновцев. В качестве избирателей на сайте зарегистрировались 134 845 человек. Явка составила 11,2%.

В голосовании по партсписку за секретаря реготделения партии, гендиректора ООО «Газпром газораспределение Ульяновск», первого вице-спикера регионального заксобрания Владимира Камеко проголосовали 58 457 человек; за ним следует москвич, действующий депутат Госдумы от Ульяновской области, председатель ВОиР Владимир Кононов (50 875); на третьем месте списка — вице-губернатор региона, москвич Абдулгамид Эмиргамзаев; четвертым по списку (40 994) стал москвич, действующий депутат Госдумы Леонид Ивлев от Республики Крым, заявившийся на праймериз в последний день (он известен тем, что с 2001 года по 2007 год был заместителем начальника Управления президента РФ по внутренней политике); пятерку лидеров списка замыкает депутат гордумы Ульяновска Полина Гонашилина.

В Ульяновском одномандатном округе №185 большинство голосов получил также Владимир Камеко (21 932). Участник СВО, депутат регионального заксобрания Владимир Ожогин занял второе место, набрав только 6 196 голосов.

В Радищевском одномандатном округе №186 лидером стал москвич Владимир Кононов, набравший очень ровное количество голосов — 39 300. Второе место у Полины Гонашилиной (7 403).

Как и прогнозировали источники в реготделении партии еще до объявления праймериз, большинство голосов набрали те, кого партия и планировала выдвинуть в Госдуму. Еще в январе предполагалось, что ставка в праймериз будет сделана на кандидатуры Владимира Камеко и Владислава Третьяка в одномандатных округах, а по спискам — на кандидатуру Владимира Кононова. Когда стало известно, что Владислав Третьяк сменил думскую прописку на Москву, Владимир Кононов поменял заявление и зарегистрировался также и по Радищевскому округу №186. В апреле на голосование по партспискам зарегистрировался также и заместитель губернатора региона Абдулгамид Эмиргамзаев. Источники в регполитсовете ЕР отмечали «Ъ», что Владимир Камеко, Владимир Кононов и Абдулгамид Эмиргамзаев, «ресурсные и влиятельные люди», на них и будет делаться ставка. Интригу внес экс-губернатор региона, действующий депутат Госдумы Сергей Морозов, который в самом конце периода регистрации кандидатов подал на праймериз свое заявление, пожелав баллотироваться по Радищевскому округу №186, составив конкуренцию Владимиру Кононову. Это оказалось для однопартийцев неожиданностью, поскольку политологи признавали, что господин Морозов, имея более высокую узнаваемость и сохранив часть электората, внес интригу и имеет шансы на выигрыш в праймериз. Однако 20 мая господин Морозов снял с предварительного голосования свою кандидатуру, объяснив это тем, что федеральный центр предложил ему некую важную и ответственную работу. После этого неожиданно сняли свои кандидатуры еще два медийно известных кандидата, предложив избирателям отдать голоса за Владимира Кононова: 22 мая снял свою кандидатуру депутат регионального заксобрания (в прошлом — секретарь реготделения ЕР) Василий Гвоздев, а 25 мая, в день начала голосования, о снятии своей кандидатуры заявил и депутат гордумы, директор муниципального учреждения культуры «Владимирский сад» Майис Дадашов. В беседе с «Ъ» Майис Дадашов заявил, что это его «личное добровольное решение». Василий Гвоздев объяснил «Ъ» свой выход из праймериз «серьезной внутрипартийной работой», тем, что на Владимира Кононова «ориентируются тысячи партийцев». Он также признался, что принял решение о снятии своей кандидатуры после звонка господина Кононова, попросившего его совершить такой шаг.

Член оргкомитета праймериз, руководитель исполкома реготделения ЕР Константин Долгов на вопрос «Ъ», как объяснить, что совершенно не знакомые избирателю москвичи Абдулгамид Эмиргамзаев и Леонид Ивлев набрали в пять-шесть раз больше голосов, чем депутат заксобрания, участник СВО Владимир Ожогин или председатель региональной федерации профсоюзов Анатолий Васильев, ответил, что «все-таки это партийное голосование», и «во внутреннем контуре какие-то сигналы были посланы». «Партия продемонстрировала высокий мобилизационный ресурс, и сигнал сработал благодаря тем возможностям, которыми обладают внутри партии те или иные лидеры общественного мнения»,— пояснил господин Долгов.

Источники «Ъ», близкие к сфере образования, отмечают, что учителям прямо объяснялось, за кого рекомендуется проголосовать.

Политолог Константин Калачев (Москва) парадокс с лидерством на праймериз незнакомых для Ульяновской области москвичей объясняет тем, что «видимо, была проведена эффективная партийно-политическая, а может, даже и административная мобилизация в отношении этих кандидатов, и она будет зачтена губернатору в качестве кармического плюса». «Такая мобилизация хороша тем, что можно проголосовать за тех, кого вчера еще особо и не знали, но узнают впоследствии. Главное, что это нужные люди, на которых сошлись интересы Москвы, федерального руководства “Единой России” и губернатора. А губернатору-коммунисту, как мы понимаем, необходимо сегодня делать все, чтобы получить максимальный синергетический эффект от взаимодействия с “Единой Россией”. Очевидно, что сыграли аппаратные интересы, и эти люди самим фактом своего присутствия будут соответствовать интересам губернатора. В свою очередь, региональному отделению партии нужно было показать свою эффективность, лояльность и управляемость, что и получилось»,— сказал политолог.

Сергей Титов, Ульяновск