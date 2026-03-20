Секретарь ульяновского реготделения «Единой России» решил идти в Госдуму

Первый вице-спикер заксобрания Ульяновской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», гендиректор ООО «Газпром Межрегионгаз Ульяновск» и «Газпром газораспределение Ульяновск» Владимир Камеко подал документы на праймериз партии для выдвижения кандидатом в депутаты Государственной думы (выборы пройдут в единый день голосования 20 сентября 2026 года). Об этом в пятницу сообщило реготделение партии на своем официальном сайте.

Отмечается, что одновременно с Владимиром Камеко документы на праймериз подал и действующий депутат Госдумы, избранный по одномандатному округу, Владимир Кононов.

По словам члена оргкомитета предварительного партийного голосования Константина Долгова, и Владимир Камеко, и Владимир Кононов подали заявления о желании баллотироваться как по одномандатному «ульяновскому» округу (№185), так и по партийным спискам.

Ранее подал документы на праймериз еще только один претендент на статус кандидата — депутат гордумы, и. о. директора УМУП «Парки Ульяновска» Майис Дадашов, заявивший в своем Telegram-канале, что намерен баллотироваться по 186-му («радищевскому») округу и станет соперником Владислава Третьяка (действующего депутата Госдумы по этому округу). Правда, сам Владислав Третьяк документы еще не подавал. Майис Дадашов в своем посте, сообщая о самовыдвижении, уже призвал избирателей отдать голоса за него, обещая, что «готов работать на округе 24/7 без выходных».

Пока на общероссийском портале предварительного голосования ЕР информации по участникам праймериз в Ульяновской области нет. Константин Долгов объясняет это тем, что оргкомитет пока еще не принимал решения по регистрации подавших заявления претендентов. Господин Долгов также пояснил, что пока активность желающих участвовать в праймериз невысока — многие оттягивают подачу заявлений, чтобы не попасть под внутренние партийные ограничения, поскольку, по его словам, после регистрации «любую агитку придется заблаговременно представлять в оргкомитет», а до регистрации можно рекламировать себя сколько угодно.

Выдвижение кандидатов на предварительное голосование стартовало 11 марта и продлится до 30 апреля. Регистрация избирателей (она пройдет через портал «Госуслуги») начнется 20 апреля и завершится 29 мая. Само голосование будет проходить с 25 по 31 мая.

По словам Константина Долгова, в отличие от прошлых выборов на этот раз кандидату можно подать одновременно заявления на участие в праймериз как по списку, так и по одномандатному округу.

По мнению источников «Ъ-Волга», близких к администрации губернатора и реготделению «Единой России», предполагается, что по 186-му «радищевскому» округу снова пойдет (и, вероятно, будет избран) Владислав Третьяк, а по 185-му, «ульяновскому» округу при этом планируется продвигать Владимира Камеко. Действующий же депутат Госдумы, москвич Владимир Кононов, избранный по «ульяновскому» округу, должен будет пойти по спискам партии. По словам источников, кандидатуры уже обсуждались с губернатором «и возражений не было». По мнению собеседников, предполагается, что депутат Госдумы, первый секретарь обкома КПРФ Алексей Куринный, вероятно, не будет бороться за место в 185-м округе и пойдет по спискам КПРФ, уступив место другому тяжеловесу — Владимиру Камеко.

Сергей Титов, Ульяновск