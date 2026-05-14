Экс-губернатор внес интригу

Сергей Морозов, экс-губернатор Ульяновской области, зарегистрировался в качестве кандидата на предварительном голосовании (ПГ) «Единой России». Ранее наблюдатели полагали, что Сергей Морозов будет баллотироваться в другом регионе, поскольку с администрацией губернатора уже согласованы желательные персоны, которые могли бы стать кандидатами от «Единой России» на выборах в Госдуму. В администрации губернатора признают, что «уже есть другие очевидные кандидатуры», но считают, что с появлением на ПГ Сергея Морозова усилится конкуренция, что заставит «очевидных» кандидатов поднапрячься. Политологи полагают, что Сергей Морозов внес интригу в «прежде вялую» кампанию праймериз и имеет определенные шансы на победу в своем округе.

В четверг стало известно, что экс-губернатор Ульяновской области, действующий депутат Госдумы Сергей Морозов, выдвинулся на праймериз «Единой России» (ЕР) по отбору кандидатов в депутаты Госдумы по одномандатному округу №186 (Радищевскому) и по партийному списку. Информация об этом размещена на региональной странице предварительного голосования ЕР.

В своем Telegram-канале в четверг Сергей Морозов также обратился и к жителям региона, отметив, что ему «особенно важна» их поддержка, «потому что предварительное голосование — это возможность вместе определить тех, кто действительно готов работать ради людей, развития территорий и будущего региона». «За многие годы нам удалось реализовать большое количество проектов в промышленности, сельском хозяйстве, социальной сфере, дорожном строительстве, здравоохранении, образовании. Но впереди еще очень много задач, которые необходимо довести до результата»,— отметил депутат, приложив в своем посте инструкцию для избирателей, как зарегистрироваться и проголосовать на праймериз.

Напомним, в середине апреля стало известно, что депутат Госдумы от Ульяновской области по Радищевскому одномандатному округу президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк в новый созыв парламента России будет баллотироваться не от Ульяновской области, которую он представляет в качестве депутата 15 лет, а от Москвы.

В конце января источники «Ъ» в администрации губернатора Ульяновской области Алексея Русских (члена ЦК КПРФ) сообщали, что губернатор-коммунист «не возражает», если Владислав Третьяк снова пойдет по своему округу. Тогда, по словам источников, планировалось, что действующий депутат-единоросс, председатель Центрального совета ВОиР Владимир Кононов, избранный пять лет назад по одномандатному округу №185 (Ульяновскому), займет «проходное» место в списке, а по этой территории будет выдвинут секретарь реготделения ЕР и первый вице-спикер регионального заксобрания Владимир Камеко. После того как стало известно о желании Владислава Третьяка сменить «думскую прописку», наблюдатели в Ульяновской области предположили, что, скорее всего, по этому округу теперь имеет возможность выдвинуть свою кандидатуру Сергей Морозов. Однако тогда, в апреле, на запрос «Ъ», будет ли он участвовать в праймериз, Сергей Морозов не ответил (в 2021 году Сергей Морозов не принимал участия в региональных праймериз ЕР и был избран депутатом Госдумы по общефедеральному партсписку).

Через некоторое время после того, как стало известно, что Владислав Третьяк будет баллотироваться в Москве, Владимир Кононов, который ранее подал документы на праймериз, желая баллотироваться по партсписку, поменял заявление и заявился по 186-му округу. Наблюдатели отмечают, что с появлением Сергея Морозова в 186-м округе образовалась основная пара соперников — Сергей Морозов и Владимир Кононов.

В четверг в телефонной беседе с «Ъ» Сергей Морозов не стал объяснять, почему принял решение участвовать в ПГ ЕР в Ульяновской области и кого он считает своими основными конкурентами в праймериз, заметив, что все, что считал нужным сказать, уже «все достаточно искренне сказал в своем обращении к жителям региона». «Я не хочу сейчас погружаться в эти темы, у меня есть более важные задачи и есть, о чем говорить с земляками»,— заметил депутат.

Владимир Кононов на запрос «Ъ» с просьбой прокомментировать появление конкурента не ответил.

Заместитель губернатора Александр Коробко, курирующий внутреннюю политику, назвал появление на праймериз Сергея Морозова «ожидаемым» и заметил в беседе с «Ъ», что «дополнительная конкуренция — это хорошо». Между тем источники «Ъ» в администрации губернатора заметили, что в администрации несколько озабочены ситуацией, «поскольку понятно, что уже есть другие очевидные кандидатуры». Собеседник в регполитсовете ЕР заметил «Ъ», что, по его мнению, «шаг Сергея Морозова тоже согласован, и не в нашем регионе, а гораздо выше».

Секретарь реготделения «Единой России» Владимир Камеко сказал «Ъ», что Сергей Морозов — «весомый конкурент, он сильный политик, узнаваемый и электоральный». «Но такая конкуренция будет только на пользу, а дальше уже народ решит, кому быть кандидатом»,— добавил лидер единороссов региона.

«Я полагаю, что Сергей Морозов был отлично осведомлен о том, как его соперник стал депутатом Госдумы, и он увидел для себя определенный шанс, особенно если учесть, что жители региона выражают недовольство тем, что во власти оказалось много людей со стороны»,— заметил «Ъ» ульяновский политолог, член экспертного совета регионального фонда профессиональных исследований «РАПИР» Николай Васин. По его мнению, несмотря на то, что в конце губернаторского срока у Сергея Морозова «был достаточно высокий антирейтинг», экс-губернатор сегодня решил воспользоваться появившимся шансом, тем более что он для жителей региона свой, местный, его знают, и определенный уровень поддержки еще сохранился». В то же время господин Васин полагает, что своим появлением Сергей Морозов внес интригу, «оживив до этого совершенно вялую кампанию» предварительного голосования ЕР. Он также не исключает, что в какой-то момент Сергею Морозову могут предложить снять свою кандидатуру с ПГ-2026, но решение экс-губернатора будет зависеть от поступивших предложений по альтернативе.

Сергей Титов, Ульяновск