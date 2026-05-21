Сергей Морозов уходит, но не прощается

Бывший губернатор Ульяновской области, а ныне депутат Госдумы Сергей Морозов снял свою кандидатуру с праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в Госдуму. Решение оргкомитетом пока не принято, но политик уже рассказал об этом землякам, отметив, что получил предложение о важной и ответственной работе, в связи с чем начинается «новый этап» его деятельности. Эксперты считают, что отказ от борьбы за депутатский мандат фактически означает конец карьеры «политического тяжеловеса» Морозова, который до избрания в нижнюю палату более 16 лет возглавлял Ульяновскую область.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

О снятии своей кандидатуры с предварительного голосования «Единой России» (ЕР) Сергей Морозов сообщил вечером 20 мая в своем Telegram-канале. «Это решение было непростым. Но оно взвешенное и продиктовано пониманием того, где сегодня я могу принести наибольшую пользу стране, региону и нашим людям»,— написал депутат, отметив, что «не ставит точку», остается «в политике, в работе, в команде президента и ЕР» и продолжит заниматься «развитием регионов, поддержкой промышленности и предпринимательства, науки и технологий». В приложенном видеоролике он добавил, что перед ним «поставлена очень важная государственная задача, связанная с реализацией нацпроектов» и он «обязан эту задачу выполнить». Что это за задача и какой пост ему обещан, господин Морозов не уточнил.

Сергей Морозов, прошедший в Госдуму в 2021 году по партсписку ЕР, на праймериз-2026 заявился по Радищевскому одномандатному округу Ульяновской области, от которого в Думу на протяжении трех созывов избирался президент Федерации хоккея России Вячеслав Третьяк. В этом году легендарный вратарь решил выдвинуться по Преображенскому округу Москвы: представляющий его сейчас телеэрудит Анатолий Вассерман ранее объявил, что на переизбрание не пойдет.

Выдвижение господина Морозова оказалось неожиданным даже для местных партийцев. В Радищевском округе, по данным “Ъ”, ЕР уже сделала ставку на другого действующего депутата — Владимира Кононова, который в 2021 году избирался по второму округу региона — Ульяновскому.

Как говорят источники “Ъ” в полпредстве Приволжского федерального округа и ульяновском отделении ЕР, выдвижения господина Морозова никто не ожидал: в федеральный партсписок его не включили, а его выдвижение по округу не было согласовано ни на уровне партийного руководства, ни на уровне администрации президента.

«Появление Сергея Ивановича (Морозова.— “Ъ”) на праймериз в Ульяновской области было во многом шагом отчаяния с его стороны. Думаю, он осознавал, что шансы попасть в Думу через Ульяновскую область были призрачными. Отношения как с губернатором Алексеем Русских, так и с местными однопартийцами у него не сложились, а убрать свою кандидатуру его, очевидно, попросили, дабы не накалять обстановку»,— говорит собеседник “Ъ” в полпредстве.

На региональной странице праймериз фамилия депутата пока сохранилась. По словам главы исполкома ульяновского отделения ЕР Константина Долгова, это связано с тем, что заявление от господина Морозова, направленное электронной почтой, подано не по форме и, пока не будет передан в оргкомитет оригинал заявления, «исключить из состава участников предварительного голосования Сергея Морозова невозможно».

Как говорят собеседники “Ъ” из окружения экс-губернатора, сам он тоже осознавал, что «имеет невысокие шансы попасть в Госдуму через родной регион».

«Изначально он планировал идти в парламент через один из округов в Ростовской области. С ее главой Юрием Слюсарем у него сложились хорошие отношения, когда Морозов еще был губернатором. Слюсарь тогда возглавлял Объединенную авиастроительную корпорацию, а в Ульяновске расположен один из крупнейших ее заводов — “Авиастар”. Но в Ростове у него не сложилось»,— рассказывает собеседник “Ъ” в ульяновском политсовете ЕР.

Наблюдатели считают, что с отказом от борьбы за депутатский мандат политическая карьера Сергея Морозова, скорее всего, завершится. Началась она в 2000 году, когда бывший начальник УВД Димитровграда стал мэром этого второго по величине города Ульяновской области. В декабре 2004-го господин Морозов победил на губернаторских выборах и руководил регионом более 16 лет, что позволило ему войти в число семи главных «губернаторов-долгожителей» России.

«Стране Морозов известен как губернатор, установивший в Ульяновске памятники букве Ё и рублю, учредивший праздник “День семейного общения”, известный в народе как “День зачатия”,— говорит его бывший советник Лев Павлючков.— Но Сергей Иванович — это не только про это. При нем Ульяновская область прошла путь от “родины Ильича” до одного из технологических центров всей страны. При нем было построено много новых предприятий, возрожден “Авиастар”». Однако «нынешнего Сергея Морозова» господин Павлючков в политике не видит: «За время депутатства он так и не смог интегрироваться в партийную жизнь, повестку. Внутренне Морозов так и не сложил с себя полномочия губернатора, что, по сути, и закрыло ему дорогу в новый созыв парламента». Но свою «актуальность и энергичность» он не растерял, добавляет бывший советник: «Я его вижу во главе военного стартапа или оборонного предприятия».

Сам Сергей Морозов сообщил “Ъ”, что сможет сказать конкретно о поступившем предложении «только тогда, когда это будет объявлено официальными руководителями». Он лишь подтвердил, что это будет пост в структурах федерального правительства, и заверил, что «для Ульяновской области, как и для многих других регионов, это будет очень полезно».

Сергей Титов, Ульяновск, Евгений Чернов