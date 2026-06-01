Энергодар обесточен из-за повреждений ЛЭП

Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар остался без внешнего электроснабжения из-за повреждений линий электропередачи. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов в Telegram.

Критически важную инфраструктуру перевели на резервные источники питания, отметил глава Энергодара. Специалисты обеспечивают устойчивое функционирование систем жизнеобеспечения. Профильные службы ведут работы по восстановлению электроснабжения.

Накануне из-за ударов ВСУ повреждения получили здание администрации Энергодара, жилые дома, автозаправки и въезд в город. 27 мая Энергодар после атаки остался практически без связи и частично без электричества.