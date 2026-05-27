Энергодар частично обесточен

Энергодар ночью подвергся массированной атаке ВСУ. Город остался практически без связи и частично без электричества, сообщила ТАСС директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина. Пострадавших нет.

«В результате атак в городе практически отсутствует связь, часть Энергодара остается без электроснабжения... Это была крайне тяжелая и напряженная ночь для города. Все профильные службы продолжают работу в усиленном режиме»,— рассказала госпожа Яшина.

Энергодар — город-спутник Запорожской АЭС, он часто подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Вчера из-за удара дрона по автомобилю погиб житель города. В тот же день гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев заявил об усилении защиты жителей Энергодара от ударов ВСУ.