ВСУ ударили по зданию администрации Энергодара, жилым домам и автозаправкам

ВСУ нанесли несколько ударов по зданию администрации Энергодара, жилым домам, автозаправкам и въезду в город — спутник Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом ТАСС рассказала директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

«В Энергодаре ночью и утром фиксируются атаки со стороны ВСУ. Несколько прилетов пришлось по зданию администрации города, по жилым домам и автомобилям, припаркованным во дворах»,— отметила госпожа Яшина. По ее словам, ВСУ также наносят удары по въезду в город и району автозаправочных станций. Зафиксированы разрушения в жилом секторе Энергодара. Информации о пострадавших не поступало.

27 мая Евгения Яшина сообщила, что Энергодар вновь подвергся массированной атаке ВСУ. Город остался практически без связи и частично без электричества.

Энергодар — город-спутник Запорожской АЭС, он часто подвергается обстрелам со стороны ВСУ. 25 мая из-за удара дрона по автомобилю погиб житель города. В тот же день гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев заявил об усилении защиты жителей Энергодара от ударов ВСУ.