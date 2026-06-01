РБК узнал о мерах властей по увеличению поставок топлива в России

Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам выработать меры по насыщению внутреннего рынка топлива. Они, в частности, могут включить расширение поставок из Белоруссии и увеличение выплат по импортному демпферу. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два осведомленных источника.

Вице-премьер Александр Новак

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По информации издания, Минэнерго и Минфин должны рассмотреть возможность продления нулевых пошлин на ввоз бензина до 30 июня 2027 года. Власти также могут обнулить акциз на бензин АИ-95, полученный смешением бензина АИ-92 и октаноповышающих присадок, рассказал собеседник РБК.

Источники издания отметили, что правительство планирует на два месяца полностью запретить экспорт бензина, включая поставки по межправительственным соглашениям. Рассматривается также введение эмбарго на вывоз дизельного топлива. Однако эти поставки по межправительственным договорам планируется продолжить, указано в публикации.

Меры связаны с сокращением запасов топлива в стране и снижением предложения на биржевых торгах, пишет РБК. По словам источников, объем продаж бензина АИ-92 на Петербургской бирже на прошлой неделе снизился на 26% по сравнению со средним с начала года значением, составив 17 тыс. т. Объемы реализации марки АИ-95 и дизельного топлива сократились на 43% и 17% соответственно (до 9 тыс. и 48,7 тыс. т).