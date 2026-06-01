Трамп отрицает возобновление ударов по Ирану из-за паузы в переговорах

Приостановка переговоров с Ираном не значит, что США возобновят боевые действия против республики. Об этом в интервью NBC заявил американский президент Дональд Трамп.

Господин Трамп сообщил, что иранская сторона не информировала Вашингтон о желании приостановить переговоры. «Честно говоря, мне кажется, мы слишком много разговаривали. Думаю, молчание было бы очень кстати, и это могло бы продолжаться долгое время»,— сказал американский президент. Он добавил, что сложившаяся ситуация «не означает, что мы снова начнем всех бомбить», однако американская блокада портов сохранится.

По данным иранского агентства Tasnim, Тегеран объявил о приостановке любой коммуникации с Вашингтоном после того, как Израиль продолжил наносить удары по Ливану. Иранские власти считают, что операции Израиля в Ливане нарушают режим прекращения огня.

28 мая Axios писал, что переговорщики США и Ирана согласовали меморандум о прекращении огня и запуске переговоров по ядерной программе. Дональд Трамп обещал принять решение по сделке с Ираном после совещания с советниками. Однако после двухчасового заседания американский президент так и не выступил с окончательным заявлением. По данным The New York Times, президент США решил ужесточить условия потенциального мирного соглашения с Ираном.