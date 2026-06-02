Партия обновила витрину

«Единая Россия» подвела итоги предварительного голосования в Санкт-Петербурге перед выборами в Законодательное собрание восьмого созыва. Голосование проходило с 25 по 31 мая в электронном формате. По данным партии, на праймериз в городской парламент было зарегистрировано 140 кандидатов по одномандатным округам и 203 — по региональным группам, среди них было 50 участников СВО. Часть действующих депутатов от ЕР, судя по результатам, намерены остаться в своих креслах.

Праймериз проходили на фоне просадки федерального рейтинга «Единой России». По данным ФОМ, за последнюю неделю поддержка партии снизилась с 39% до 36%

Праймериз проходили на фоне просадки федерального рейтинга «Единой России». По данным ФОМ, за последнюю неделю поддержка партии снизилась с 39% до 36%

В 18 из 25 одномандатных округах наибольшее количество голосов набрали нынешние депутаты седьмого созыва петербургского парламента. По итогам праймериз в округе №1 предварительное голосование выиграла Наталия Астахова, в округе №2 — Александр Ржаненков, в №3 — Юрий Гладунов, в №4 — Константин Чебыкин, в №7 — Всеволод Беликов, в №8 — Александр Кущак, в №9 — Игорь Высоцкий, в №10 — Александр Ходосок, в №11 — Валерий Гарнец, в №12 — Николай Бондаренко, в №14 — Вера Сергеева, в №15 — Антон Соловьев, в №17 — Денис Четырбок, в №18 — Алексей Цивилев, в №19 — Михаил Барышников, в №20 — Алексей Макаров, в №23 — Антон Рудаков, в №25 — Елена Киселева. Все они заседают в Заксобрании не первый год.

Выборы в городской парламент пройдут осенью 2026 года. Парламентариев выбирают по смешанной схеме. 25 депутатов избираются по одномандатным округам, еще 25 — по партийным спискам. В округах избиратели голосуют за конкретного кандидата, и мандат получает победитель персональной борьбы. В списочной части голосование идет за партию: если она преодолевает барьер, то участвует в распределении 25 мандатов пропорционально своему результату по городу. Партийный список состоит из общегородской части — так называемой «пятерки лидеров», не привязанной к отдельной территории,— и региональных групп, связанных с конкретными частями города. Сначала списочные мандаты получают кандидаты из общегородской части; если у партии остаются дополнительные места, они распределяются между региональными группами с учетом результата партии на соответствующих территориях.

Часть действующих депутатов ЗакСа выдвигались по списку региональных группах. Так, наибольшее количество голосов набрали Анастасия Мельникова, Андрей Рябоконь, Любовь Егорова, Юрий Авдеев и Александр Новиков, который записался в число сторонников единороссов в начале мая. В карточке парламентария на сайте ЕР указано, что он участник специальной военной операции.

В текущем созыве господин Новиков изначально представлял «Справедливую Россию». В 2023 году вся фракция эсеров вышла из партии, фактически став беспартийными депутатами. В марте 2026-го фракция объявила об объединении с «Зелеными»: планировалось, что все нынешние депутаты будут участвовать в выборах от этой партии. Сейчас имя Александра Новикова в предвыборных буклетах «Зеленых» не фигурирует.

Шестикратная олимпийская чемпионка в лыжных гонках Любовь Егорова, одержавшая победу на праймериз в региональной группе №22, также идет на выборы в Госдуму по одномандантному округу №217 (Юго-Восточный). Депутат получила первое место в предварительном голосовании. В 2021 году от округа №217 избралась Оксана Дмитриева. Госпожа Дмитриева, с 2024 года занимающая должность председателя политсовета петербургского отделения партии «Новые люди», также планирует выдвигаться в ГД по 217-му округу.

Еще два нынешних парламентария — Владимир Носов и Дмитрий Дмитриев — оказались вторыми в своих группах. Спикер Заксобрания, секретарь регионального отделения ЕР Александр Бельский и лидер фракции в парламенте Павел Крупник возглавили общегородской список партии. В перечень также вошли сенатор Андрей Кутепов, командир Ленинградского полка Михаил Коган и руководитель регионального отделения Общероссийского народного фронта Екатерина Кондратьева.

Некоторые депутаты продолжать карьеру в Заксобрании не планируют. От участия в праймериз за несколько дней до начала голосования отказалась Марина Макарова, дочь бывшего спикера парламента Вячеслава Макарова.

«Новеньким» в ЗакСе может стать вице-губернатор Петербурга Владимир Омельницкий. Он занял первое место на внутрипартийном голосовании в территориальной группе №3 (Петроградский район), набрав 3822 голоса.

До назначения на должность вице-губернатора Владимир Омельницкий около трех лет занимал пост главы администрации Петроградского района. До этого чиновник успел поработать в Приморском, Васильевском, Фрунзенском и Пушкинском районах. В январе 2025 года господин Омельницкого назначили вице-губернатором. В Смольном он отвечает за имущество, памятники архитектуры, развитие садоводства, здравоохранение, информатизацию и ветеринарию.

Еще одним новичком в ЗакСе может стать руководитель регионального исполнительного комитета петербургского отделения ЕР Александр Серавин. Политтехнолог много лет занимался избирательными кампаниями. В 2024 году перед выборами губернатора города Александра Беглова господин Серавин занял должность советника председателя Заксобрания Александра Бельского. До этого, с 2022 по 2024 год, Александр Серавин был вице-губернатором Псковской области по внутренней политике.

В карточке политика на сайте праймериз говорится, что он участник специальной военной операции. Ранее ЕР ввела специальный бонус: ветеранам боевых действий на Украине прибавляется +25% к результату, набранному в ходе голосования.

Тема СВО была одной из центральных в подаче кампании партии власти. Среди претендентов в ЗакС на праймериз было 50 участников спецоперации, из которых шестеро победили в нескольких региональных группах. Двое из них — Александр Новиков и Александр Серавин. В том числе пройти в ЗакС планирует кавалер ордена Мужества, председатель региональной ассоциации ветеранов СВО «Защитники Родины» Георгий Журавлев.

Во время кампании СМИ сообщали о случаях привлечения работников бюджетных учреждений к голосованию, а Петербург не вошел в число лидеров по количеству проголосовавших. После публикаций в СМИ глава петербургских справедливороссов Надежда Тихонова обратилась к прокурору города Андрею Гуришеву с просьбой проверить сообщения о возможном вовлечении бюджетников в предварительное голосование ЕР. В обращении эсеров говорилось, что принудительное участие работников бюджетной сферы ставит их в зависимость от служебного положения и отношения руководства к их политической лояльности, а также ставит под сомнение легитимность процесса отбора кандидатов ЕР. Поводом стали публикации о возможном привлечении сотрудников поликлиники №17 Красногвардейского района, а также более ранние сообщения о рассылках инструкций среди врачей поликлиники №114, сотрудников администрации Кировского района, работников детского сада в Невском районе и посетителей молодежного клуба «Родник» в Красногвардейском районе.

Александр Серавин в ответ заявил, что предварительное голосование проходит штатно. «К провокациям от представителей других партий относимся философски, с пониманием»,— приводили его слова в партии.

Ранее сенатор Андрей Клишас на консультациях в Совете федерации просил господина Гуришева внимательно следить за соблюдением законодательства во время выборов в городе. Господин Клишас отмечал, что в последние годы избирательные кампании в Петербурге проходили со «сложностями, нареканиями, скандалами».

Праймериз проходили на фоне просадки федерального рейтинга «Единой России». По данным ФОМ, за последнюю неделю поддержка партии снизилась с 39 до 36% . При этом по сравнению с маем 2025 года показатель оказался ниже уже на 10 пунктов. Несмотря на снижение, ЕР сохраняет первое место среди партий.

Остальные парламентские партии, по данным ФОМ, также в основном теряют поддержку. Поддержка ЛДПР за неделю снизилась с 11 до 10%, КПРФ — с 10 до 9%, «Справедливой России» — с 4 до 3%. Единственной партией из парламентской пятерки, чей показатель вырос, стали «Новые люди». Их рейтинг увеличился с 5 до 6%. Одновременно ФОМ фиксирует рост доли тех, кто не собирается участвовать в сентябрьских выборах 2026 года: за неделю этот показатель поднялся с 8 до 13%.

Полина Пучкова, Надежда Ярмула