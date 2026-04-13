Шестикратная олимпийская чемпионка Любовь Егорова идет в Госдуму от Петербурга

Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга, шестикратная олимпийская чемпионка в лыжных гонках Любовь Егорова подала документы на праймериз «Единой России», где будут отбирать кандидатов на выборы в Государственную думу и ЗакСа, сообщили в партии. Она планирует выдвигаться в нижнюю палату парламента по одномандантному округу №217 (Юго-Восточный). В 2021 году от него избралась Оксана Дмитриева.

Олимпийская чемпионка Любовь Егорова намерена баллотироваться в Государственную думу

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Оксана Дмитриева, с 2024 года занимающая должность председателя политсовета петербургского отделения партии «Новые люди», так же будет баллотироваться в Госдуму. Однако пока неизвестно — от какого округа. Информацию об этом «пока не разглашают», ответила «Ъ Северо-Запад» секретарь реготделения Анастасия Васильева. Ранее «Ведомости» писали, что госпожа Дмитриева снова будет баллотироваться по 217-му округу.

Отметим, что Оксана Дмитриева заседает в федеральном парламенте с первого созыва — с 1993 года. В 2016-м была избрана депутатом Заксобрания Петербурга от Партии роста.

Любовь Егорова — депутат петербургского Заксобрания четырех созывов, с 2007 года. Первую «четырехлетку» бывшая спортсменка представляла КПРФ, все последующие созывы — «Единую Россию».

Надежда Ярмула