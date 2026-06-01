Стоимость LG Electronics побила рекорд на оптимизме инвесторов по поводу ИИ

Акции южнокорейской компании LG Electronics выросли на 30%. В результате рыночная капитализация корпорации достигла рекордной величины — $45,4 млрд. Резкий рост котировок произошел после сообщений местных СМИ о том, что LG расширит сотрудничество с американской Nvidia.

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

По данным южнокорейских СМИ, гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг посетит Сеул на этой неделе и встретится с топ-менеджерами нескольких местных компаний, включая главу правления LG Ку Квон Му. Ранее на рынке появилась информация о том, что LG Electronics ведет с Nvidia переговоры о сотрудничестве в области робототехники, центров обработки данных с использованием искусственного интеллекта (ИИ) и мобильных технологий.

31 мая Nvidia представила новейшие ИИ-чипы, созданные специально для ПК, что вызвало широкий резонанс на рынке. О каких-либо соглашениях с LG компания пока не объявляла.

Евгений Хвостик