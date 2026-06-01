Nvidia представила процессор RTX Spark для ПК с интеграцией ИИ

Американская корпорация Nvidia представила чип RTX Spark — суперчип для персональных компьютеров (ПК), интегрированный с технологиями искусственного интеллекта (ИИ). Он представлен в партнерстве с корпорацией Microsoft. Также компании разработали процессор для ПК N1X, в котором и будут использоваться RTX Spark. Nvidia сообщила, что чип уже осенью 2026-го будет доступен в нескольких ПК и ноутбуках на базе Windows таких брендов, как Lenovo, HP, Dell, Microsoft Surface, Asus.

В заявлении Nvidia говорится, что RTX Spark — это суперчип «для эпохи ИИ-агентов, предлагающий новый тип компьютеров, который превращает их из инструмента в партнера по работе». Генеральный директор корпорации Дженсен Хуан заявил также, что «это переосмысление компьютера, столь же важное, как переосмысление телефона в то, что мы знаем как смартфон».

Nvidia является лидером на рынке продвинутых ИИ-чипов для дата-центров. После запуска RTX Spark она сможет конкурировать на рынке чипов и процессоров для ПК, первенство в котором до сих пор удерживали Intel, Advanced Micro Devices, Qualcomm и Apple.

