Сборная Нидерландов

Место в рейтинге FIFA — 7-е.

Чемпионат мира 2022 года — 1/4 финала.

Ключевые игроки — Вирджил ван Дейк, Райан Гравенберх, Коди Гакпо (все — «Ливерпуль», Англия), Юрриен Тимбер («Арсенал», Англия), Дензел Дюмфрис («Интер», Италия), Тиджани Рейндерс («Манчестер Сити», Англия), Френки де Йонг («Барселона», Испания), Мемфис Депай («Коринтианс», Бразилия).

Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 1,8.

Сборная Швеции

Место в рейтинге FIFA — 38-е.

Чемпионат мира 2022 года — не участвовала.

Ключевые игроки — Виктор Линделёф («Астон Вилла», Англия), Йеспер Карлстрём («Удинезе», Италия), Александр Исак («Ливерпуль», Англия), Антони Эланга («Ньюкасл», Англия), Виктор Дьёкереш («Арсенал», Англия).

Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 5,8.

Сборная Японии

Место в рейтинге FIFA — 18-е.

Чемпионат мира 2022 года — 1/8 финала.

Ключевые игроки — Ко Итакура («Аякс», Нидерланды), Хироки Ито («Бавария», Германия), Ватару Эндо («Ливерпуль», Англия), Такэфуса Кубо («Реал-Сосьедад», Испания), Аясэ Уэда («Фейенорд», Нидерланды).

Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 3,4.

Сборная Туниса

Место в рейтинге FIFA — 44-е.

Чемпионат мира 2022 года — групповой этап.

Ключевые игроки — Монтасар Тальби («Лорьян», Франция), Дилан Бронн («Серветт», Швейцария), Эльес Скири («Айнтрахт», Германия), Аннибал Меджбри («Бернли», Англия).

Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 11,5.