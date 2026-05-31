Вратарь федерации

Финал Лиги чемпионов, в котором 30 мая ПСЖ обыграл в Будапеште в серии пенальти после ничей — 1:1 — по итогам основного и дополнительного времени «Арсенал», включил французский клуб в довольно короткий список тех, кому удалось взять главный еврокубок как минимум дважды подряд, а вратаря Матвея Сафонова сделал первым россиянином, не просто его завоевавшим, а завоевавшим в качестве одного из важнейших игроков в составе победителей.

Фото: Andrew Boyers / Reuters

Этот финал двух равных и, как казалось и до его начала, и даже после его завершения, примерно одинаково достойных приза соперников, может быть, получился не слишком зрелищным, зато подарил кучу поводов посмаковать царившее все эти два с половиной часа на поле чудовищное напряжение и цифры, подчеркивавшие масштаб и яркость успеха ПСЖ. Долго искать их было не нужно — все под рукой.

На самом деле эта победа обеспечила ПСЖ место в почетнейшем списке.

За всю историю главного еврокубка, который, прежде чем превратиться в начале 1990-х годов в Лигу чемпионов, разыгрывался по простой, из нескольких стадий play-off, схеме и назывался Кубком европейских чемпионов, то есть уже ровно за 70 лет, до субботы всего восьми клубам удавалось защитить звание его обладателя, завоевав как минимум дважды подряд.

В коротенький перечень входили испанский «Реал», выдавший две таких серии — на заре существования турнира, в 1950-е, а также в прошлом десятилетии, португальская «Бенфика», голландский «Аякс», немецкая «Бавария», английские «Ливерпуль» и «Ноттингем Форест», а также итальянский «Милан». Теперь в нем и ПСЖ, год назад, сломав представления о себе как о вечном неудачнике, все время швыряющем громадные деньги на ветер, впервые выигравший Лигу чемпионов. Тогда он разнес в финале — 5:0 — «Интер».

Сейчас, прежде чем пуститься в пляс, пережил кучу страданий, пытаясь взломать крепчайшую оборону «Арсенала» и отыграть рано пропущенный от Кая Хаверца гол. Отыграть сумел благодаря заработанному Хвичей Кварацхелией пенальти и удару Усмана Дембеле. А волевая победа в финале Лиги чемпионов — тоже, между прочим, заметное достижение. Никто такие не одерживал с 2014 года, с тех пор как «Реал» 0:1 с «Атлетико» трансформировал в разгром со счетом 4:1.

Естественно, никто не забыл про тренера ПСЖ Луиса Энрике. Для него этот трофей уже не второй, а третий. Первый был добыт еще в 2015 году с «Барселоной». Потом Энрике отправился исправлять скверную карму ПСЖ и сделал из него сильнейший клуб мира после того, как он расстался с теми, без кого вроде бы был обречен, наоборот, опуститься ниже,— с Лионелем Месси, Килианом Мбаппе. Но из того, что смотрелось обломками былого величия, сразу же родилось величие настоящее, замешанное на исключительно симпатичной атакующей игре.

45 голов, забитых ПСЖ в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов,— повторение рекорда состязания, установленного «Барселоной» в 2000 году.

А Энрике также попал в престижный список — уже не клубный, а тренерский. Больше наиболее ценных еврокубков после тяжелого будапештского вечера только у одного наставника — Карло Анчелотти. Столько же — три — только у Боба Пейсли, Пепа Гвардиолы и Зинедина Зидана. Неплохая компания.

Но к французскому и испанскому сюжету можно было добавить и сюжет российский. Кубок европейских чемпионов отечественные футболисты не выигрывали никогда, потому что его не выигрывали отечественные — советские — клубы. А за другие они и играть не могли. Лигу чемпионов выигрывали. Формально их, выигравших, аж пятеро. Но у Игоря Добровольского в «Марселе» 1993 года и Владимира Бута в дортмундской «Боруссии» 1997-го были роли эпизодические, их не было даже в заявке французского и немецкого клубов на решающий матч. Дениса Черышева в ней и теоретически быть не могло. «Реал» отдал его в аренду «Валенсии» зимой 2016 года, проведя весь play-off без российского хавбека.

Дмитрий Аленичев в 2004 году отправил мяч в ворота «Монако» в финале Лиги чемпионов. Но он, хотя пользовался доверием тренера «Порту» Жозе Моуринью и любовью болельщиков, использовался в основном как «джокер». В матче, в котором португальская команда разгромила «Монако» — 3:0, Аленичев вышел на поле во втором тайме, а его гол был как раз третьим, добившим оппонентов, и так уже очутившихся в почти безнадежном положении.

Сафонов, пятый российский победитель Лиги чемпионов, прошлогодний финал против «Интера» весь целиком смотрел со скамейки запасных, будучи дублером знаменитого итальянца Джанлуиджи Доннаруммы.

В тот момент вряд ли кто-то мог догадаться, что произойдет дальше. Что Доннарумма уйдет в «Манчестер Сити». Что Сафонов, снова внезапно оказавшись вторым номером — за приглашенным из «Лилля» Люка Шевалье, под занавес 2025 года выгрызет, в том числе четырьмя отраженными ударами в серии пенальти в матче за Межконтинентальный кубок против «Фламенго», статус первого и его не отдаст. Что в конце концов станет первым россиянином, не просто победившим в Лиге чемпионов, а первым победившим, будучи без каких-либо оговорок чрезвычайно важным, по сути, незаменимым элементом в своем клубе.

Его выступление против «Арсенала» L’Equipe, правда, оценила довольно скромно — на пятерку по десятибалльной шкале. А вспоминали, рассказывая о Матвее Сафонове, и это издание, и другие французские медиаресурсы обычно не столько об очередной удачной для него серии пенальти со все решившими в ней промахами лондонцев Эберечи Эзе и Габриэла, кажется, как ни крути, во многом вызванными мандражом перед российским гигантом и его бэкграундом, и мужестве Сафонова, остановившего в первом тайме ценой нокдауна от ноги собственного защитника Маркиньюса неприятный прострел, сколько о том самом припершем ПСЖ к стенке ударе Кая Хаверца.

Все-таки палил хоть и с убойной дистанции, но в ближний угол, а Сафонов как-то некстати присел, распахнув верхнюю девятку… Но придирки, сверхстрогие мерки — это ведь удел всех лидеров. Как и волна обожания, в которой Сафонов после второго парижского триумфа, точно искупался наравне со всеми партнерами.

Алексей Доспехов