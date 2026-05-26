Бутурлиновский ЛВЗ под Воронежем выплатил 99 работникам долг в 14 млн

АО «Бутурлиновский ликеро-водочный завод» (ЛВЗ) полностью погасило задолженность по заработной плате перед 99 сотрудниками. Общий размер долга составлял более 14 млн руб. Об этом 26 мая сообщила Государственная инспекция труда в Воронежской области.

По информации ведомства, задолженность копилась в период с августа 2025-го по январь 2026 года. ЛВЗ выдали предписание об устранении нарушений, которое, как уточнили в Гострудинспекции, не было исполнено в срок. О первых выплатах стало известно в начале апреля.

«Гострудинспекцией были направлены решения о принудительном исполнении обязанности работодателя по выплате начисленной, но не выплаченной в установленный срок заработной платы, после чего долг перед работниками был полностью погашен. Виновные лица были привлечены к административной ответственности»,— заявили в ведомстве.

В апреле «Ъ-Черноземье» также писал, что министерство имущественных и земельных отношений Воронежской области трижды не смогло продать 20% акций Бутурлиновского ЛВЗ. Начальная цена лота составляла 75,8 млн руб. Ни одного потенциального покупателя акции не заинтересовали. Первые торги были объявлены под Новый год, 30 декабря. Согласно описанию лота, численность работников предприятия на тот момент составляла 125 человек.

