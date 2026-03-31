Покупатели не проявляют интереса к акциям Бутурлиновского ЛВЗ в Воронежской области

На первый и второй специализированные аукционы по продаже 20% акций АО «Бутурлиновский ликеро-водочный завод» (ЛВЗ), принадлежащих Воронежской области, не поступило ни одной заявки. По состоянию на 31 марта потенциальные покупатели также не заявились на третий аукцион. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в региональном министерстве имущественных и земельных отношений (МИЗО).

Как сообщал «Ъ-Черноземье», МИЗО продает 109 692 обыкновенные именные акции. Уставный капитал предприятия составляет 548,3 млн руб. Всего в обороте находится 548 261 акция с номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая. Торги по третьему аукциону назначены на 17 апреля.

«В случае признания третьего специализированного аукциона несостоявшимся министерством будут проводиться дальнейшие мероприятия по вовлечению указанного имущества в гражданский оборот»,— заявили в МИЗО.

В ГИС «Торги» первый и второй аукционы длительное время оставались на стадии «определение победителя» уже после установленной даты торгов по ним. Протоколы были опубликованы во второй половине дня вчера, 30 марта,— вскоре после направления запроса от «Ъ-Черноземье» по этому поводу. Соответственно статус аукционов изменился на «не состоялись».

Денис Данилов