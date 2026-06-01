Ростовская область экспортировала 294 тысячи тонн кукурузы

В первом квартале 2026 года из Ростовской области на экспорт было отправлено 296,4 тыс. т кукурузы. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ведомство проконтролировало отправку груза.

«Документы подтверждают качество и безопасность продукции с учетом требований получающих стран», – пишет источник.

Основными импортерами стали Турция и ОАЭ.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что по прогнозам экспертов, объем экспорта продукции АПК достигнет $12,6 млрд к 2030 году. Это более чем в два раза превышает результаты 2025 года, когда экспорт составил $5,2 млрд.

Наталья Белоштейн