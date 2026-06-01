Компоненты сложились в срок

Всего на полгода меньше, чем просило обвинение,— восемь лет общего режима — назначил Басманный райсуд Москвы бывшему гендиректору компании «Радиоавтоматика» Владимиру Иванову. Он был признан виновным в мошенничестве на сумму 300 млн руб. при закупке электронных компонентов для военно-космической отрасли. Защита сочла приговор несправедливым и намерена обжаловать его в вышестоящих инстанциях.

Бывший гендиректор компании «Радиоавтоматика» Владимир Иванов

Фото: Предоставлено пресс-службой компании «Радиоавтоматика» Бывший гендиректор компании «Радиоавтоматика» Владимир Иванов

Поддержать подсудимого в Басманный райсуд 1 июня приехали его отчим и двоюродный брат. Старавшийся не терять присутствия духа фигурант как мог подбадривал родных: «Не расстраивайтесь, все будет хорошо!» Приславших заблаговременно аккредитацию на фотосъемку репортеров по неизвестной причине в зал так и не пустили. Сама процедура, в ходе которой судья Константин Очиров огласил вводную и резолютивную части приговора, заняла считаные минуты.

Суд назначил Владимиру Иванову восемь лет в колонии общего режима — на полгода меньше, чем ранее просила в прениях прокурор. А вот штраф в 700 тыс. руб. оказался в разы меньше — обвинение требовало выплаты в 46,7 млн руб.

По приговору осужденный лишен возможности в течение трех лет после освобождения занимать руководящие должности в коммерческих структурах. Гражданский иск потерпевшего, которым был признан Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт им. академика А. И. Берга (ЦНИРТИ; входит в концерн «Алмаз—Антей»), на сумму 283,1 млн руб. был удовлетворен частично: с учетом выплаченной Владимиром Ивановым суммы в ходе следствия и процесса он должен возместить около 281 млн руб.

Гендиректор компании «Радиоавтоматика» Владимир Иванов был задержан 30 июня 2024 года, арестован судом и с тех пор находится в СИЗО.

Его уголовное дело, по данным “Ъ”, связано с двумя госконтрактами на сумму 1,2 млрд руб., заключенными в декабре 2016 года между АО «Радиоавтоматика» и ЦНИРТИ в рамках гособоронзаказа на поставку из-за рубежа электронных компонентов для нужд военно-космической отрасли четырех типов качества: commercial, industrial, miltary и space.

В ходе их исполнения поставщику был перечислен аванс в размере 80% на сумму более 920 млн руб. Следствие пришло к выводу, что стоимость закупленных в рамках исполнения заказа «Радиоавтоматикой» за границей электронных компонентов была завышена на 283,1 млн руб.

Как писал “Ъ”, на следствии фигурант вину отрицал, в суде же он согласился с обвинением частично. Отрицая совершение хищений и корыстный умысел, предприниматель признал, что, действительно, мог приобрести часть электронных компонентов в России дешевле и тем самым сэкономить, но с риском для качества. Поэтому, по словам фигуранта, он решил закупить все у единого, надежного производителя, не желая подвести заказчика. Подсудимый утверждал, что поступившие на счет заказчика деньги были израсходованы по назначению и «ни одна копейка на сторону не ушла».

Его адвокаты просили подсудимого оправдать или переквалифицировать действия своего подзащитного с ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, до десяти лет колонии) на более легкую ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику без признаков хищения, до пяти лет заключения). Однако суд счел доказанной первоначальную редакцию обвинения.

Покидая суд, адвокаты фигуранта Игорь Копенкин и Павел Соркин заявили, что считают приговор «чрезвычайно жестким, необоснованным и несправедливым». «По мнению защиты, он основан на одном единственном недостоверном доказательстве — заключении товароведческой экспертизы, при проведении которой эксперт, являвшийся специалистом в области дорожно-строительных и коммунальных машин, взял вместо зарубежных оригиналов дешевые отечественные компоненты и сравнил их друг с другом»,— заявил “Ъ” господин Копенкин. Он заметил, что при проведении исследования эксперт Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления «сравнивал цены на компоненты высочайшей категории качества space» c аналогами, представленными в различных российских интернет-магазинах приборов и электронных компонентов, таких как «Чип и Дип» и других, что, по мнению защиты, недопустимо.

Адвокаты полагают, что наказание в восемь лет человеку, с 2022 года находящемуся под международными санкциями «из-за своей профессиональной деятельности», который сам является инвалидом, имеет ребенка-инвалида и до ареста активно занимался благотворительностью, помогая детским домам, «однозначно негативно отразится на жизни его семьи».

Защитники сообщили, что намерены добиваться отмены или смягчения приговора во всех вышестоящих инстанциях, подчеркнув, что «за делом наблюдала вся отрасль». «Все участники военно-космической отрасли, которые связаны с закупкой электронной компонентной базы, прекрасно знали, что это дело необъективное и несправедливое»,— заключил господин Копенкин.

Если дело устоит в апелляции, сидеть господину Иванову, возможно, придется не так долго. С учетом времени, которое он провел в СИЗО, где один день приравнивается к полутора дням в колонии общего режима, получается, что он отсидел уже три года. Еще через год он может претендовать на условно-досрочное освобождение как отбывший половину срока. Однако такое ходатайство можно подать лишь после вступления приговора в силу.

Мария Локотецкая