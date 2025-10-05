Электроника подорожала до статьи УК

В Москве суд приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего гендиректора компании «Радиоавтоматика» Владимира Иванова. Предприниматель обвиняется в завышении почти на 300 млн руб. стоимости импортных электронных компонентов, закупленных при исполнении гособоронзаказа.

Как стало известно “Ъ”, в Басманном райсуде столицы рассматривается уголовное дело экс-гендиректора ООО «Радиоавтоматика» Владимира Иванова. Заседание назначено на 9 октября.

В основу уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) легли события 2016 года. Тогда ООО «Радиоавтоматика» заключило два контракта с АО «Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт имени академика А. И. Берга» (ЦНИРТИ, входит в концерн «Алмаз-Антей»), занимающимся в том числе разработкой и производством оружия для противовоздушной и противоракетной обороны. В договорах, сумма которых составила более 920 млн руб., речь шла о проведении опытно-конструкторских работ в рамках гособоронзаказа.

ООО «Радиоавтоматика» с момента основания в 2014 году занимается поставками электронной компонентной базы (ЭКБ) импортного и отечественного производства, в том числе для нужд Минобороны. С 2015 года компания находится под санкциями США, Великобритании, Австралии и стран ЕС. В 2022 году, после начала СВО, персональные санкции были наложены властями США и на ее гендиректора Владимира Иванова.

После того как компания выполнила работы по контракту с ЦНИРТИ, представители института, для того чтобы отчитаться о финансовых расходах перед госзаказчиком, которым являлось Минобороны, провели экспертизу в оценочной компании «Агентство "Руспромоценка"».

Специалисты пришли к выводу, что стоимость закупленных в рамках исполнения заказа «Радиоавтоматикой» за границей электронных компонентов завышена на 281,3 млн руб., то есть более чем на 300%.

При этом в основу заключения, по некоторым данным, были положены цены на похожую продукцию, взятые на различных интернет-ресурсах, включая каталог интернет-магазина приборов и электронных компонентов ЧИП и ДИП.

Представители компании «Радиоавтоматика» проведенную экспертизу считают некорректной и необъективной хотя бы на том основании, что базируется она на сомнительных источниках, где представлена продукция исключительно гражданского назначения, более того, многих позиций в том же каталоге ЧИП и ДИП вообще нет.

Вернуть переплаченные, по его мнению, деньги через арбитраж заказчику не удалось, после чего и последовало обращение в правоохранительные органы.

В августе 2023 года столичная полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества. Почти год оно расследовалось в отношении неустановленных лиц, а 30 июля 2024 года вызванный на очередной допрос гендиректор «Радиоавтоматики» Владимир Иванов был задержан. По ходатайству следствия Тверской суд столицы отправил его в СИЗО, где он находится и сейчас.

По данным “Ъ”, следствие инкриминировало бизнесмену хищение более 281 млн руб., то есть сумму, которая была положена в основу заключения экспертом из «Руспромоценки».

Своей вины в инкриминированном ему деянии Владимир Иванов не признает. По словам его защиты, контракты с ЦНИРТИ содержали ориентировочную, а не фиксированную стоимость.

«Объясняется это тем, что при заказе ЭКБ из-за рубежа требуется заполнение сертификата конечного пользователя, и цену изготовитель дает только когда знает, куда его продукция будет поставляться. Из-за санкций такую информацию заказчик не сообщает. Именно по этой причине ЦНИРТИ и не могло определиться с точной стоимостью поставленного по якобы завышенной цене товара,— пояснил “Ъ” представитель Владимира Иванова.— В ходе расследования стороной защиты неоднократно заявлялись ходатайства о проведении независимой экспертизы в профильном учреждении, владеющим объективной информацией по указанным в контрактах комплектующим, но все они были отклонены».

Олег Рубникович