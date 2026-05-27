Цена электроники оказалась космической

К восьми годам шести месяцам лишения свободы со штрафом 46,7 млн руб. потребовала приговорить прокуратура бывшего гендиректора компании «Радиоавтоматика» Владимира Иванова, обвиняемого в хищении почти 300 млн руб. средств у Центрального научно-исследовательского радиотехнического института им. академика А. И. Берга (ЦНИРТИ; входит в концерн «Алмаз-Антей»). В ходе прений сторон представитель гособвинения сочла доказанной вину подсудимого в мошенничестве при закупке электронных компонентов для военно-космической отрасли. В свою очередь, адвокаты призвали либо оправдать подсудимого, либо переквалифицировать его действия на менее тяжкую статью УК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Иванов настаивает, что все деньги на компоненты на электронику были потрачены по назначению

Фото: Предоставлено пресс-службой компании «Радиоавтоматика» Владимир Иванов настаивает, что все деньги на компоненты на электронику были потрачены по назначению

Фото: Предоставлено пресс-службой компании «Радиоавтоматика»

Для того чтобы выступить 26 мая в прениях сторон, гособвинителю Светлане Бердашкевич потребовалось всего несколько минут. Она заявила, что, «несмотря на частичное признание подсудимым вины», она, на ее взгляд, «подтверждается в полном объеме» показаниями представителя потерпевшего (им был признан ЦНИРТИ им. академика А. И. Берга), свидетелей, а также результатами проведенных экспертиз, констатировавших завышение стоимости продукции.

Прокурор заявила, что действия подсудимого правильно квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение путем мошенничества в особо крупном размере, до десяти лет колонии). В качестве смягчающих вину подсудимого обстоятельств она просила учесть частичное признание фигурантом вины, занятие благотворительностью, а также добровольное возмещение ущерба в размере 2,2 млн руб.

Подводя итог своему выступлению, госпожа Бердашкевич предложила отправить Владимира Иванова в колонию общего режима на восемь лет шесть месяцев со штрафом в размере его заработной платы за три года — 46 млн 673 тыс. руб. Также она просила запретить подсудимому в течение трех лет после освобождения занимать руководящие должности в коммерческих организациях. Заявленный к фигуранту иск ЦНИРТИ на сумму 283,1 млн руб., по мнению гособвинителя, должен быть удовлетворен частично — с учетом выплаченной подсудимым суммы.

Как ранее писал “Ъ”, уголовное дело связано с двумя госконтрактами на сумму 1,2 млрд руб., заключенными в декабре 2016 года между АО «Радиоавтоматика» и ЦНИРТИ им. академика А. И. Берга в рамках гособоронзаказа на поставку из-за рубежа электронных компонентов для нужд военно-космической отрасли четырех типов качества: commercial, industrial, miltary и space.

В ходе их исполнения поставщику был перечислен аванс в размере 80% на сумму более 920 млн руб. Следствие пришло к выводу, что стоимость закупленных в рамках исполнения заказа «Радиоавтоматикой» за границей электронных компонентов была завышена на 283,1 млн руб.

Арестованный в июле 2024 года господин Иванов на следствии вину отрицал, в суде же он согласился с обвинением частично. Как пояснили в прениях сторон адвокаты подсудимого Павел Соркин и Игорь Копенкин, отрицая какие-либо хищения и корыстный умысел, их подзащитный признал: он действительно мог приобрести часть электронных компонентов в России дешевле и тем самым сэкономить, но с риском для качества. Поэтому Иванов решил закупить все у единого, надежного производителя, «понимая ответственность и не желая подвести заказчика».

По словам адвокатов, еще до возбуждения уголовного дела ЦНИРТИ проиграл арбитражные споры с ООО «Радиоавтоматика», пытаясь взыскать «переплаченную», по их мнению, сумму. Уже тогда, как заявили защитники, компания аргументировала свою позицию экспертным заключением фирмы «Агентство "Русспромоценка"», которая и установила сумму ущерба (именно это исследование, как писал “Ъ”, затем легло в основу возбуждения ГСУ МВД РФ по Москве уголовного дела).

«Это единственное представленное обвинением доказательство вины Иванова, если не считать проведенную на следствии товароведческую экспертизу, которую проводил эксперт Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления. Он являлся специалистом в области строительных дорожных и коммунальных машин»,— заявил адвокат Копенкин.

Защитник утверждал, что это заключение «также не выдерживает никакой критики», поскольку проводивший его эксперт Николай Дерюгин «сравнивал цены на компоненты высочайшей категории качества space c аналогами, представленными в различных российских интернет-магазинах приборов и электронных компонентов, такими как "Чип и Дип" и другими».

«Есть картина Пикассо, которая стоит на аукционе миллионы долларов, и есть картина мальчика Пети из 5-го класса. Это то же самое, что сказать, что обе они — аналоги,— пояснил свою мысль адвокат.— Если бы у нас спутники летали из материалов, собранных из навоза и палок, они бы так долго не летали. Речь идет об излучениях, характерных для открытого космоса, высоких колебаниях температуры и воздействии заряженных частиц. Обычные компоненты, которые используются в телевизоре или утюге, неприменимы в открытом космосе!» Адвокат отметил, что даже если согласиться с завышением цен, то факт хищений полученных денег не был доказан, добавив, что следствие также не учло при определении суммы ущерба 76 млн руб., выплаченных «Радиоавтоматикой» ЦНИРТИ в 2021 году в рамках мирового соглашения.

Господин Копенкин просил переквалифицировать действия своего подзащитного с ч. 4 ст. 159 УК РФ на ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику без признаков хищения, до пяти лет лишения свободы).

Он просил суд назначить подсудимому «соразмерное и справедливое» наказание, а также учесть, что подсудимый — инвалид 2-й группы, его мать и ребенок, страдающий ДЦП, также являются инвалидами. В свою очередь, адвокат Павел Соркин призвал суд «как минимум вернуть дело прокурору, а как максимум — подзащитного оправдать».

Сам Владимир Иванов также отверг какие-либо хищения. «Судебный процесс показал всю сущность дела. Я лишь добавлю, что, согласно бухгалтерской экспертизе, все денежные средства, поступившие на счет заказчика, были израсходованы по назначению: переведены поставщикам, товар ввезен официально, уплачены все налоговые и таможенные сборы, и ни копейка на сторону не ушла»,— заявил подсудимый. Он добавил, что, на его взгляд, при расчете ущерба следствие необоснованно включило в него НДС и таможенные платежи, которые, по его подсчетам, составили около 70 млн руб. В последнем слове подсудимый пообещал «принять с уважением» любое решение суда. Приговор будет оглашен 1 июня.

Мария Локотецкая