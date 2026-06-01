Euroclear попросил суд приостановить исполнение судебных актов по иску ЦБ

Бельгийский депозитарий Euroclear подал в Девятый арбитражный апелляционный суд заявление, в котором попросил приостановить исполнение судебных актов по иску Банка России. Это следует из данных в картотеке суда. ЦБ требует взыскать с Euroclear €200 млрд. По оценке Центробанка, это общий размер ущерба от блокировки российских активов.

Детали заявления Euroclear не раскрываются, поскольку процесс проходит в закрытом режиме. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Банка России к депозитарию 15 мая. Позже суд в Москве обратил решение о взыскании к немедленному исполнению, Euroclear его обжаловал.

С февраля 2022 года, после введения санкций Евросоюза, большая часть российских золотовалютных резервов была заблокирована в Euroclear. В декабре 2025 года ЦБ подал иск в столичный арбитраж с требованием взыскать убытки, связанные с блокировкой международных резервов. Российская сторона неоднократно угрожала ЕС ответными действиями в случае, если ее замороженные в бельгийском депозитарии активы конфискуют.