Суд вынес приговор по делу, связанному с экс-главой свердловского Росимущества

Кировский районный суд Екатеринбурга вынес первый приговор, связанный с делом бывшего главы свердловского управления Росимущества Сергея Зубенко, обвиняемого в получении взяток и покушении на мошенничество. Напомним, вместе с Зубенко к уголовной ответственности привлечены четверо руководителей коммерческих структур и двое посредников.

Как сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе суда, сегодня, 1 июня, суд огласил приговор одному из обвиняемых — предпринимателю Руслану Элдарханову. Его признали виновным в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) и назначили штраф 2 млн руб.

Напомним, Сергея Зубенко обвиняют в получении взятки в крупном и особо крупном размерах (ч. ч. 5, 6 ст. 290 УК РФ), приготовлении к получению взятки в особо крупном размере (ч. 1 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ) и покушении на мошенничество, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, в период с ноября 2022 года по ноябрь 2024 года он получил от фактических руководителей коммерческих организаций взятки на общую сумму свыше 19,5 млн руб. Деньги передавались за заключение госконтрактов на оказание услуг по возмездной реализации арестованного имущества, а также за влияние на решения о снятии с учета объектов гражданской обороны, находящихся в федеральной собственности.

Изначально экс-руководителя отправили в СИЗО, однако позднее меру пресечения смягчили, заменив ее на домашний арест. В мае суд заменил домашний арест на запрет определенных действий.

Полина Бабинцева