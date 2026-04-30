В Екатеринбурге будут судить экс-главу Росимущества по делу о взятках

Прокуратура утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении бывшего главы свердловского управления Росимущества Сергея Зубенко, а также руководителей коммерческих организаций и посредников, сообщили в региональном ведомстве.

Сергей Зубенко обвиняется по чч. 5, 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном и особо крупном размерах), ч. 1 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ (приготовление к получению взятки в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с ноября 2022 года по ноябрь 2024 года Сергей Зубенко получил от фактических руководителей коммерческих организаций взятки на общую сумму свыше 19,5 млн руб. Деньги передавались за заключение госконтрактов на оказание услуг по возмездной реализации арестованного имущества, а также за влияние на решения о снятии с учета объектов гражданской обороны, находящихся в федеральной собственности.

Кроме того, в период с августа 2023 года по декабрь 2024 года Сергей Зубенко, как полагает следствие, достиг договоренности с руководителем компании о получении взятки в размере 20% от предполагаемой цены уступки права аренды земельного участка — около 200 млн руб. Средства предназначались за заключение дополнительного соглашения к договору аренды. Реализовать задуманное не удалось в связи с увольнением чиновника.

После этого Сергей Зубенко, по версии следствия, сообщил заведомо недостоверные сведения о наличии у него возможности, несмотря на увольнение, повлиять на решение вопроса и потребовал от руководителя организации безвозмездно передать через доверенное лицо долю в уставном капитале компании в размере 20% ее номинальной стоимости.

В зависимости от роли и степени участия к уголовной ответственности также привлечены четверо руководителей коммерческих структур и двое посредников. Им вменяются чч. 4, 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном и особо крупном размерах, группой лиц по предварительному сговору), чч. 3, 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в крупном размере), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, в ходе расследования был проведен комплекс следственных действий: осмотры, допросы десятков свидетелей, очные ставки, обыски и выемки, анализ финансовой и служебной документации, а также ряд экспертиз, включая почерковедческую, оценочную и психолого-психиатрическую и другие.

По итогам расследования уголовные дела направлены в Кировский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Полина Бабинцева