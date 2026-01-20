Экс-главу свердловского Росимущества Зубенко отпустили под домашний арест

Бывшего главу свердловского управления Росимущества Сергея Зубенко отправили под домашний арест из СИЗО, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе судов региона. При этом, мера пресечения продлена до 21 февраля. Он обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Напомним, четыре года назад строительные фирмы Екатеринбурга попросили Следственный комитет проверить начальника управления Росимущества по Свердловской области Сергея Зубенко на предмет злоупотребления должностными полномочиями (ст.285 УК РФ).

Причиной такого прошения стали многочисленные случаи затягивания сроков по договорам аренды и продажи земельных участков. Это мешало работе застройщиков и приводило к убыткам: на что Росимущество, по мнению компаний, не обращало внимания.

Спустя несколько месяцев прокуратура Свердловской области и Росимущество подали гражданские иски к ряду девелоперов Екатеринбурга о признании недействительными сделок по аренде и покупке 60 земельных участков, на которых уже реализованы или планируются к реализации жилые проекты. По их данным, компании получили участки незаконно, однако застройщики уверяли, что они владеют ими уже 15 лет и имеют градостроительную и техническую документацию.

В ноябре 2024 года Сергея Зубенко временно отстраняли от должности из-за начавшейся в отношении него служебной проверки за неисполнение указаний руководства Росимущества. 25 апреля прошлого года его отправили в СИЗО.

Артем Путилов