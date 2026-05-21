Экс-главе свердловского Росимущества смягчили меру пресечения

Суд заменил домашний арест на запрет определенных действий бывшему главе территориального управления Росимущества по Свердловской области Сергею Зубенко. По информации ТАСС, о замене меры пресечения ходатайствовало следствие.

Четыре года назад строительные фирмы Екатеринбурга попросили СКР проверить Сергея Зубенко на предмет злоупотребления должностными полномочиями. Причиной такого прошения стали многочисленные случаи затягивания сроков по договорам аренды и продажи земельных участков. Это мешало работе застройщиков и приводило к убыткам. На это Росимущество, по мнению компаний, не обращало внимания.

Сергея Зубенко обвинили по чч. 5, 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном и особо крупном размерах), ч. 1 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ (приготовление к получению взятки в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с ноября 2022 года по ноябрь 2024 года он получил от фактических руководителей коммерческих организаций взятки на общую сумму свыше 19,5 млн руб. Деньги передавались за заключение госконтрактов на оказание услуг по возмездной реализации арестованного имущества, а также за влияние на решения о снятии с учета объектов гражданской обороны, находящихся в федеральной собственности.

25 апреля 2025 года экс-начальника отправили в СИЗО, но в январе 2026 года меру смягчили, заменив ее на домашний арест.

Ирина Пичурина