МИД России: Африканский корпус контролирует большинство опорных пунктов в Мали

Российские военнослужащие контролируют большинство опорных пунктов Африканского корпуса в Мали, сообщил директор департамента государств Африки (южнее Сахары) МИД России Анатолий Башкин. По его оценкам, ситуация в стране стабилизировалась после столкновений между вооруженными силами Мали и боевиками.

«Я думаю, что в ближайшее время мы убедимся в том, что центральные власти и Африканский корпус при поддержке малийских вооруженных сил владеют ситуацией на территории Мали»,— сказал господин Башкин ТАСС. При этом он допустил риск новых вылазок боевиков. «Можно ожидать какой-то перегруппировки. Тем более, что мы понимаем, что идет активная поддержка этих формирований извне»,— отметил господин Башкин.

25 апреля боевики «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (JNIM, связан с «Аль-Каидой», которая признана в России террористической и запрещена) вместе с бойцами повстанческой группировки туарегов FLA атаковали военные и правительственные объекты в Мали. На следующий день Генеральный штаб ВС Мали объявил, что военнослужащие отразили атаки и установили контроль над всей территорией страны. При столкновениях погиб министр обороны Мали Садио Камара. Жертвы также были среди военнослужащих «Африканского корпуса».

«Африканский корпус» — российское военизированное формирование, созданное в конце 2023 года для обеспечения безопасности российских военных и экономических интересов России в странах Африки. Входит в структуру Минобороны России. Корпус участвует в антитеррористических операциях в Мали по просьбе властей страны.

