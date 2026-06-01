SoftBank стала самой дорогой компанией Японии благодаря инвестициям в ИИ

Акции японской корпорации SoftBank выросли на 14% после ее заявления о планах инвестировать до €75 млрд в создание крупнейшего дата-центра в Европе. Ее капитализация достигла 48,8 трлн иен (более $300 млрд). Тем самым SoftBank обогнала Toyota (капитализация около $288 млрд), которая была самой дорогой японской компанией с 2003 года.

За последний год акции SoftBank подорожали почти на 365%. Росту ее акций способствует ажиотаж вокруг искусственного интеллекта (ИИ) — SoftBank инвестировала во многие проекты в этой сфере, в том числе в создавшую ChatGPT компанию OpenAI и разработчика чипов ARM.

«Несмотря на риски концентрации и высокую волатильность, тема ИИ продолжает поддерживаться высокими доходами»,— отмечают в связи с этим аналитики инвесткомпании Jefferies. Ранее СМИ уже сравнивали рост акций производителей чипов для ИИ с бумом доткомов в 1990-е.

