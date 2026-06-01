Ректора СПбГУП восстановили в должности вопреки требованию Генпрокуратуры

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отменил обеспечительные меры в отношении Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП), включая отстранение ректора. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза, руководивший университетом более 30 лет Александр Запесоцкий приступил к работе 31 мая, но пока в дистанционном формате. Он был отстранен по заявлению Генпрокуратуры.

Согласно картотеке арбитражных дел, ходатайство об отмене мер подавала Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР), указав, что устранены обстоятельства, которые могли затруднить исполнение судебного акта. В ЕГРН внесены записи о регистрации права собственности РФ на спорные объекты недвижимости, одновременно погашено право собственности ФНПР.

Как сообщил «Фонтанке» Запесоцкий, останется ли он в будущем на этом посту, пока неясно. Он не исключает, что его помощь может пригодиться, так как университет надо срочно восстанавливать. «Был целый ряд событий, которые на моем здоровье тяжело отразились. Буду взвешивать дальнейшие варианты. Была предварительная договоренность, что перейду советником в Федерацию независимых профсоюзов», — сказал он.

Ранее, в октябре 2025 года, суд по иску Генпрокуратуры изъял здания университета у ФНПР в пользу государства. В рамках того процесса господина Запесоцкого уже отстранялся, однако обеспечительные меры, включая отстранение, были отменены в начале декабря. Повторно ограничения ввели 22 декабря по заявлению Генпрокуратуры, тогда же временно исполняющим обязанности ректора назначили Евгения Лубашева.

В конце декабря также стало известно об уголовном деле о хищении в вузе субсидий Минтруда и Минобрнауки на сумму не менее 26,9 млн рублей, выделенных в 2021–2025 годах на научно-исследовательские работы. По версии следствия, сотрудники и руководители СПбГУП предоставляли в министерства ложные данные об оригинальности и научной ценности работ.

