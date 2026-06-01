Станцию метро в Екатеринбурге временно переименовали в честь Ural Music Night

В Екатеринбурге станция метро «Площадь 1905 года» временно получила новое название — «19.06» в честь даты проведения музыкального фестиваля Ural Music Night («Уральская ночь музыки»). Об этом сообщили организаторы мероприятия.

В преддверии фестиваля озвучивать станции метро будет Владимир Шахрин — фронтмен группы «Чайф» и хедлайнер Ural Music Night. На платформе станции «19.06» также открылась выставка, посвященная истории фестиваля.

«Уральская ночь музыки-2026» состоится 19 июня более чем на 100 площадках, ожидается участие более 2 тыс. исполнителей. Программа мероприятия посвящена Году уральского рока и юбилеям великих российских композиторов. Среди объявленных хедлайнеров — Юлия Савичева, «Сова», «Ягода», NLO, «Лауд», Pizza и другие. Финальную песню музыкального фестиваля Ural Music Night «Луч солнца золотого» во время акции «Светает» в этом году исполнит рок-группа «Чайф».

