Ural Music Night пройдет в Екатеринбурге более чем на 100 площадках
В 2026 году фестиваль Ural Music Night («Уральская ночь музыки») пройдет в Екатеринбурге более чем на 100 площадках. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
В программе заявлены 13 открытых и более 90 закрытых площадок, включая парки, скверы, музеи, театры, рестораны и городские общественные пространства. Ожидается участие более двух тысяч исполнителей различных музыкальных жанров.
Организаторы уточняют, что все площадки согласованы с правоохранительными органами. Перекрытие улиц в этом году не планируется.
«Уральская ночь музыки-2026» состоится 19 июня в Екатеринбурге. Программа мероприятия посвящена Году уральского рока и юбилеям великих российских композиторов. Среди объявленных хедлайнеров — Юлия Савичева, «Сова», «Ягода», NLO, «Лауд», Pizza и другие. Финальную песню музыкального фестиваля Ural Music Night «Луч солнца золотого» во время акции «Светает» в этом году исполнит рок-группа «Чайф».