Хинштейн пообещал разобраться с выругавшимся матом главой района Курской области

Губернатор Курской области Александр Хинштейн пообещал «отдельно разобраться» с главой Большесолдатского района Владимиром Зайцевым, который нецензурно выругался в ходе заседания облправительства.

Владимир Зайцев (в центре)

Фото: страница Владимира Зайцева во «Вконтакте» Владимир Зайцев (в центре)

Брань прозвучала в момент, когда господин Хинштейн спросил чиновника о жалобах жителей села Любимовка на отсутствие воды. По всей видимости, матерное высказывание было обращено к одному из подчиненных господина Зайцева, находившихся в кабинете во время участия в трансляции.

Позже Владимир Зайцев все же включил повторно микрофон, заявив, что у него «были проблемы со связью». «Да и не только со связью проблемы, я так понимаю. И с речевым аппаратом тоже. Отдельно с вами поговорим уже в более закрытом режиме»,— отреагировал Александр Хинштейн.

По поводу жалоб жителей Любимовки господин Зайцев пояснил, что проблему с водой уже устранили в пятницу. Губернатор поручил главе держать ситуацию на контроле.

Егор Якимов