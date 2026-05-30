Атака 13 БПЛА на Воронежскую область привела к пожару и повреждениям домов

В ночь на 30 мая над одним городским округом и тремя районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 13 беспилотников. Фрагментами БПЛА выбиты окна в трех частных домах, повреждены фасады двух домов и несколько хозяйственных построек. Обрушился гараж с легковым автомобилем. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

«По предварительной информации, пострадавших нет. В результате атаки в одном из муниципалитетов произошло возгорание гаража с автотранспортом. Огонь был оперативно потушен»,— рассказал глава региона в своем Telegram-канале.

Опасность атаки БПЛА в Воронежской области объявили накануне вечером около 21:50. Сразу после полуночи в Бобровском, Лискинском и Острогожском районах сработала тревога в связи с угрозой непосредственного удара беспилотников. Около 2:00 сирены прозвучали в Борисоглебском городском округе. Отмена режима опасности атаки БПЛА в регионе последовала утром — в 5:51.

Всего, по данным Минобороны РФ, минувшей ночью дежурными средствами ПВО над территорией России были перехвачены и уничтожены 127 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В Черноземье дроны также сбили в Белгородской, Курской и Орловской областях.

«Ъ-Черноземье» ранее сообщал, что в ночь на 29 мая в трех районах Воронежской области обнаружили и уничтожили пять беспилотников. В результате падения фрагментов сбитого БПЛА были повреждены несколько единиц сельскохозяйственной техники и загорелась кровля хозпостройки.

Денис Данилов