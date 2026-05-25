В Черноземье за выходные при ударах ВСУ два человека погибли и десять пострадали

За прошедшие выходные, 23–24 мая, ВСУ атаковали все регионы Черноземья, за исключением Тамбовской области, следует из данных Минобороны. По сообщениям местных властей, в результате два мирных жителя погибли и десять пострадали.

В Белгородской области за прошедшие выходные при ударах ВСУ два мирных жителя погибли и девять были ранены. Разрушения получили как минимум 42 частных дома и квартиры, а также 50 транспортных средств. По данным регионального оперштаба, по области выпустили не менее 62 боеприпасов и 248 беспилотников различного типа.

Над Курской областью 23–24 мая сбили 186 беспилотников. Еще 22 раза на регион сбрасывали взрывные устройства с БПЛА и 206 раз открывали огонь из артиллерии. По данным губернатора Александра Хинштейна, пострадал один человек — 59-летний мужчина подорвался на мине в Кореневском районе. Он госпитализирован.

Также накануне в результате атаки БПЛА на железнодорожных путях в Льговском районе загорелась цистерна с топливом. Из-за этого были отселены 97 человек, в том числе 13 детей. Кроме того, повреждения получили производственное помещение агрофирмы в Рыльском районе, частный дом, хозпостройка и два автомобиля.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев 23 мая сообщил об уничтожении над регионом одного беспилотника — обошлось без последствий.

За предыдущие выходные в результате атак ВСУ на Черноземье два мирных жителя погибли и шестеро пострадали.

Алина Морозова